南京启动主城道路“拥堵费”研究？官方：系曲解

原标题：南京官方回应“启动拥堵费研究”：系曲解，仅是研究其可行性

江苏省南京市交通运输局官方微博@南京交通发布 1月12日 16时34分消息：关于南京有媒体报道“南京启动‘拥堵费’研究”的情况说明

1月12日，《扬子晚报》在头版发布《南京启动主城道路“拥堵费”研究》标题，在A2版刊登《动真格了！南京启动“拥堵费”研究》文章，并摘要提出：“将通过有偿使用道路，降低拥堵路段高峰流量，减轻拥堵和污染”，引起社会广泛关注。以上报道曲解了事实，误导了舆论。现将有关情况说明发布，请广大网友不信谣不传谣，以官方解读为准。

情况说明 微博@南京交通发布 图

来源：@南京交通发布

责任编辑：张玉