陕西记者采访被锁太平间续:检察院批捕8名嫌疑人

原标题：陕西周至“非法拘禁记者案”后续：检察院批捕8名犯罪嫌疑人

记者从最高人民检察院获悉，1月12日，陕西省周至县检察院经审查决定，依法以涉嫌非法拘禁罪对周至县人民医院原院长李某某等8名犯罪嫌疑人批准逮捕。

2017年12月4日，陕西电视台记者王某甲到周至县人民医院采访“天价停尸费”时，与时任该医院院长的李某某发生争执。李某某指使庞某某、王某乙等人对王某甲进行殴打、侮辱，并限制王某甲自由近两小时。

案件发生后，周至县检察院侦查监督部提前介入案件侦查，与公安机关就有关问题及时进行探讨交流，在证据收集，案件定性等方面提出指导性意见和建议，保障了侦查工作的顺利进行。

2018年1月5日，周至县检察院收到该县公安局提请批准逮捕李某某等10人非法拘禁案、孙某等2人帮助毁灭证据案。办案检察官依法审查了案件，讯问了犯罪嫌疑人。

1月12日，周至县检察院根据案件事实和证据依法作出决定：

▲以涉嫌非法拘禁罪，对犯罪嫌疑人李某某、庞某某、王某乙、姬某某、宋某某、张某某、李某、王某丙依法批准速捕；

▲认定犯罪嫌疑人辛某某、金某涉嫌非法拘禁罪，但无逮捕必要，依法不批准逮捕。

▲同时，周至县检察院认为犯罪嫌疑人孙某涉嫌帮助毁灭证据罪，但无逮捕必要，依法不批准逮捕；

▲对犯罪嫌疑人刘某某以事实不清、证据不足依法不予批准逮捕。

延伸阅读：殴打、关太平间、塞钱要记者笑一下……这家医院高价“停尸费”仍在执行！

12月4日，陕西广播电视台一名记者在西安市周至县人民医院采访时遭院方多名工作人员殴打。目前，当地公安部门侦办案件调查过程中，已对1名涉案人员行政拘留，12名涉案人员刑事拘留。然而，网络上对媒体所报道的周至县人民医院“天价停尸费”一事仍有争议。

7日，陕西省物价局相关负责人独家回应新华社“中国网事”记者称，周至县人民医院所谓的“150元/天的尸体冷藏柜存放收费标准”涉嫌违规。

1记者采访遭阻拦殴打并被关进太平间

2015年11月19日，产妇喻娜娜在周至县人民医院（以下简称周至县医院）生下一名男婴后不幸去世。家属认为，医院在产妇死亡一事中存在过错，并将其诉诸法院。

今年7月，西安市中级人民法院作出二审判决，判定周至县医院赔偿死者家属49.38万元人民币。随后经法院强制执行，家属拿到了这笔赔款。然而，当家属去医院打算取走产妇遗体安葬时，却被院方告知，要缴纳每日150元、总计10.2万元的尸体存放费用。

从今年11月27日开始，陕西广播电视台《都市热线》栏目开始关注周至县医院“天价停尸费”一事。周至县医院副院长毛亚卫说，经周至县卫计局协调，考虑到死者家属的实际情况，11月30日，死者丈夫王先律（化名）向医院缴纳1.5万元费用后，从太平间中取走了喻娜娜的遗体。

11月30日晚8时，周至县医院通过其官方微信公众号刊出《关于“喻娜娜停尸费用”一事的声明》称，媒体报道中所说的二级医院每天20元的收费标准，应为停尸台停尸费用，“因医院多次告知家属拉回尸体，在家属多次拒绝后，医院本着人道主义精神，不能不对尸体进行专门的冷柜保存。因此保存的成本大幅增加。”

同时，声明称，“我院认为个别媒体记者在报道的过程中，失去了一个媒体人最基本工作的道德准则。在没有采访到医院领导的情况下，片面听取了患者的诉求，就报道出了强烈的带有严重个人情感色彩的报道。”

一直追踪报道此事的陕西广播电视台记者兰志涛（化名）说，他于12月4日前往周至县医院采访，在出示本人记者证及单位介绍信后，表示需要求证相关事宜，不料遭到周至县医院有关领导所指使的十余位年轻男子的殴打。

随后，这些人又将他强行拖拽至保安室，并叫来太平间工作人员辛某共同对其拳打脚踢。兰志涛说，被打后，他又被强行拘禁在太平间内约20分钟，被放出后，对方叫来数人持手机对他拍照，还有人给他塞了2000元，让他“笑一笑”。

2涉事医院仍在执行原有收费标准

12月5日晚，周至县公安局、卫计局等部门发布通报称，陕西广播电视台记者采访被阻拦殴打一事发生后，周至县委、县政府立即召集公安、卫计等相关部门成立专项调查组，就事件展开调查，对相关人员依法依规进行严肃处理。

在初步调查基础上，周至公安部门5日对6名涉案人员行政拘留，6日晚，周至县公安局通过官方微博发布“周至县人民医院12.4案件”进展通报，称“除昨天对涉案的6名当事人行政拘留外，随着专案侦查工作不断地深入，现案件取得重大突破。12月6日，涉案当事人庞某（县人民医院保卫科科长，男，49岁）、王某（保安，男，50岁）和孙某（县人民医院监控室管理员，男，28岁）因涉嫌非法拘禁已被刑事拘留。”

7日晚，周至县公安局再度发布案件通报，称周至县人民医院院长李某某、原副院长刘某某及医院保安李某、张某某等4人涉嫌非法拘禁于今日（7日）被依法刑事拘留；同时，根据最新调查取证，5日行政拘留的6人中有5人因涉嫌非法拘禁已依法予以刑事拘留。截至目前，共有12名涉案人员被刑事拘留，1名涉案人员被行政拘留。

目前，兰志涛正在西安交通大学第二附属医院急诊科住院治疗。“中国网事”记者了解到，除多处外伤之外，他还被初步诊断为腰椎骨裂。

6日下午，毛亚卫在周至县医院向记者表示，县医院20元/天的停尸台停尸费用、150元/天的冷藏柜停尸费用“有规可依”，并向记者展示了周至县物价局今年8月出台的相关文件。他说，目前该院执行的也是这一标准。记者注意到，该院太平间门口张贴的正是这一标准。

周至县物价局文件显示，尸体冷藏柜存放实行市场调节价，采取自愿原则，每日最高限价150元。图片据澎湃新闻。

然而，喻娜娜死亡已两年有余，用今年8月才出台的文件标准计算此前的费用是否合适？对此，毛亚卫回应说：“今年有这么个文件，之前其实也是按这个标准执行的。”

在周至县尚村镇神灵寺村，王先律家门前摆满花圈，正在为亡妻喻娜娜筹备葬礼。王先律说，这两天自己心里很乱，不想多说什么。但他可以肯定的是，自从妻子遗体送到太平间起，一直到今年二审胜诉之前，医院都没有就存尸费用问题和他商量过，也没有提醒过冷冻尸体的费用为150元/天。

“这两年我没有从医院接回妻子的遗体，主要是因为案子没结束，害怕领回来了医院不认他们的责任，说不清了。”王先律说。

3陕西省物价局回应：医院做法欠妥

周至县医院为二级甲等医院。按照陕西省物价局、原陕西省卫生厅印发的《陕西省医疗服务项目价格（2011版）》规定，二级医院尸体存放收费标准为每日最高限价20元。

陕西省物价局相关负责人7日接受新华社记者采访时介绍，按照相关规定，医院太平间分医院自主管理和民政部门接管两类，参照不同的收费标准。如果涉事医院的太平间还没有被民政部门接管，则收费标准应严格按照最新修订的《陕西省城市公立医院医疗服务项目价格（2017版）》的相关规定执行，即二级医院尸体存放每天最高限价24元。

这位负责人强调，无论是采取哪种方法存尸，都应该只有这一个标准，当地不应以“专门的冷藏柜保存”为由，出台另外的停尸收费标准。

这位负责人介绍，即便是民政部门已经接管了涉事医院的太平间，那么按照西安市的相关规定，非正常死亡的逝者尸体存放费用，也应以4元/小时的标准计算。“这样算也只有96元/天，150元/天的标准显然不妥。”

毛亚卫介绍，2011年医院在后勤保障方面进行了社会化改革。太平间工作具体由医院总务科负责，招聘社会人士进行日常管理。他拿出已被刑事拘留的太平间管理员辛某某今年5月的工资表说，太平间管理工作者都是医院聘用的，也不存在之前所谓将太平间承包给私人的情况。

来源：微信公号“检察日报”

责任编辑：张玉