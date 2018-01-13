北大回应英语考试听力放错：按考生答题正确处理

原标题 北大博士生英语考试听力放错 校方：按考生答题正确处理

央广网北京1月13日消息（记者何源）据中国之声《央广新闻》报道，1月6日，有参加北京大学博士研究生英语水平考试的考生反映，考试中听力部分试卷上的第二篇文章和第三篇文章听力音频顺序错误。昨天（13日），北大研究生招生办公室表示，这部分试题将按考生均提交正确答案处理。

1月6日上午，北京大学举行2018年博士研究生英语水平考试。就在考试当天，有参加了这场英语水平考试的考生反映，英语听力部分该放第二篇文章题目时，放的却是第三篇文章。当时在场的很多考生都没有反应过来。

听力放完之后，有学生向监考老师反映听力放错的问题，监考老师汇报后给出了统一回复，表示学校会妥善处理，请考生先安心考试。据了解，这部分放错的听力文章，一共涉及7个题目，共7分。

对此，北京大学先是在7日回应表示，对于放错试题影响了考生该部分的正常考试，深表歉意。学校方面高度重视，将会按照有利于考生的原则妥善处理。昨天，北京大学研究生招生办公室发布了这次英语考试的成绩，并对本次考试出现的状况作出了进一步详尽说明。他们表示，对于本次考试音频文件编辑顺序出现错误的试题，基于有利于考生的原则，学校决定，对于该部分两段听力题，按照所有实考考生均提交正确答案的方式，进行处理。

责任编辑：张岩