江西金融办原主任胡伏云已任广州证券总裁

原标题：江西省金融办原主任胡伏云已任广州证券总裁

信息日报江西政读获悉， 江西省人民政府金融办公室原主任胡伏云已任广州证券总裁。

胡伏云，男，1963年7月出生，中共党员，研究生学历。在担任江西省金融办主任之前，曾任广东证监局副局长，中国证监会江西监管局局长等职。

2017年11月，江西省人民政府下文免去胡伏云的省政府金融办公室主任职务。

信息日报江西政读获悉，广州证券股份有限公司1988年经中国人民银行批准成立，是全国最早设立的证券公司之一，2014年9月1日召开股份公司创立大会，正式变更为“广州证券股份有限公司”。2016年1月，公司完成增资扩股，注册资本为53.6亿元。

广州证券在全国设立了34家分公司、136个证券营业部，分支机构数量达到了170家。旗下拥有全资子公司广州证券创新投资管理有限公司、广证领秀投资有限公司，控股广州期货股份有限公司、广州广证恒生证券研究所有限公司，参股金鹰基金管理有限公司。

广州证券由广州越秀金融控股集团有限公司（简称“广州越秀金控”）控股，为广州越秀金控的核心主体。广州越秀金控成立于2012年1月，是广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“越秀金控”）的主要全资子公司，目前拥有广州证券、越秀融资租赁、越秀产业基金、广州担保、越秀小额贷款、越秀金融科技等金融业务平台，初步形成了以证券为核心的非银行金融控股发展格局。

来源：“ 江西政读”微信公众号

责任编辑：桂强