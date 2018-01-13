雄安将迎成立后首个春节 公布限燃烟花爆竹信息

原标题：雄安新区将迎来成立后首个春节，官方公布限燃烟花爆竹信息

再过一个来月，雄安新区将迎来成立后的第一个春节。日前，雄安三县公布了限制燃放烟花爆竹的具体时间、区域、场所、品种等详细规定。消息公布后，很多网友表示，限制燃放烟花爆竹既环保，又降低了失火、误伤等安全风险，完全支持！然而，也有部分网友表达了自己的担忧：限制燃放会不会让过年少了年味，失去了节日的热闹氛围？有些习俗中有燃放烟花爆竹的传统，怎么办？

对传统习俗保持较好的雄县、容城、安新三县的人们来说，有些疑问或担忧可以理解。不仅如此，也必须承认，烟花爆竹是中华文化传统中独特的符号，很多时候寄托了人们美好的愿望和希冀，代表着独特的文化意蕴和内涵。然而，这并不意味着我们就可以毫无节制、随时随地购买、燃放。现代化、高质量、文明的生活方式，提醒我们必须在燃放烟花爆竹和提高空气质量、保证生产生活安全之间取得平衡，兼而顾之。这也是雄安三县采取“限放”而非“禁放”的重要原因之一。

根据规定有节制、适当地燃放烟花爆竹，不仅能保有节日的热闹氛围，也是在为雄安的空气质量、公共安全做贡献。雄安新区，是要建成绿色生态宜居的新城，蓝绿交织、水城共融的美好图景，需要我们每一位雄安人从始至终携手努力、共同打造。自觉遵守烟花爆竹的限放规定，同时主动督促、监督身边的亲戚朋友共同遵守规定，换个角度看，就是积极参与到雄安城市建设中的具体表现，值得点赞。

而对于在婚丧嫁娶的仪式中燃放一些烟花爆竹的习俗，我们虽然保持理解和尊重，但也应有所克制，甚至要坚决抵制少数滥放等不文明的行为和陋习。随着时代的发展和进步，在保持仪式的核心价值内涵的同时，也需要与时俱进，改进仪式过程，甚至移风易俗，形成崇尚节俭、环保、绿色的新风尚。这不仅有助于在雄安形成健康、文明的生活方式，同时也为不少雄安人减去了不必要的额外负担，更是在为生态宜居的绿色雄安打下坚实的社会基础。

雄安是我家，文明靠大家。雄安新区成立已经九个多月，在这期间，我们的生活发生了许多改变，有些改变是暂时的，有些则是永久性的。肯定会有一些朋友们、乡亲们对新的生活方式不太适应、不太理解，这很正常。但我们大家都有一个共识：雄安的未来一定会越来越好，我们的生活会越来越幸福美满。在这个发展进步的过程中，需要我们每个雄安人自觉培养文明的生活习惯，争做新时代的文明雄安人，增强雄安人的认同感、自豪感、责任感。只要我们人人都献出一份力，就会创造雄安新区更美好的明天！

来源：雄安发布

责任编辑：柳龙龙