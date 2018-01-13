重庆再有重要岗位调整:陈金山履新市经信委书记

原标题：重庆再有重要岗位调整

重庆再有正厅级岗位调整。

近日，重庆市经济和信息化委员会“领导简介”一栏更新，重庆市沙坪坝区委副书记、区长陈金山，已履新重庆市经济和信息化委员会党组书记。

此前，重庆市经济和信息化委员会党组书记、主任由出生于1963年4月的郭坚担任。郭坚此前任重庆西永微电子产业园开发有限公司总经理、党委副书记、董事，2013年11月担任该职务。目前，郭坚新职务尚未明确。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，近期，重庆已集中调整了7个区的区委书记：

周少政接替李洪义出任涪陵区委书记。周少政此前任大足区委书记，李洪义出生于1965年12月，2016年7月任涪陵区委书记。

章勇武接替周少政任大足区委书记。章勇武出生于1968年8月，此前任璧山区区长。

周勇接替胡奕出任九龙坡区委书记。周勇此前任重庆市工商行政管理局局长、党组书记。胡奕出生于1967年11月，此前任重庆市委组织部副部长，去年6月任九龙坡区委书记，至卸任，任该职仅仅半年时间。

黄玉林接替陶长海任渝中区委书记。黄玉林此前任重庆市地方税务局党组书记、局长。陶长海出生于1963年7月，2016年7月开始任渝中区委书记，去年5月新晋为重庆市委常委，并兼任统战部部长。

黄宗华接替何平任武隆区委书记。黄宗华此前任北碚区区长。何平出生于1963年5月，2015年2月任武隆县（后武隆县改为武隆区）委书记。

冉华章接替何毅任开州区委书记。冉华章此前任开州区长，现身兼两职。何毅出生于1970年8月，2015年7月开始任开县（后开县改为开州区）党委书记。

王俊接替卢建辉任大渡口区委书记。王俊此前担任南岸区区长。卢建辉出生于1964年10月，2013年11月开始任大渡口区委书记。

陈金山简历：

陈金山，男，汉族，四川西充人，1967年2月生，中共党员，四川大学经济学院人口、资源与环境经济学专业毕业，研究生学历，经济学博士学位，高级工程师。现任重庆市经济和信息化委员会党组书记。

1984.09--1988.07 北京化纤工学院高分子工程系化学纤维专业大学学习，获工学学士学位

1988.07--1994.04 四川维尼纶厂维纶厂纺丝车间技干

1994.04--1996.03 四川维尼纶厂维纶厂纺丝车间副主任

1996.03--1997.07 四川维尼纶厂维纶厂党委副书记、纪委书记

1997.07--1999.05 四川维尼纶厂维纶厂副厂长

1999.05--2000.10 四川维尼纶厂维纶厂党委书记、副厂长

2000.10--2002.07 四川维尼纶厂维纶厂干部（保留原职级待遇）（2000.09--2001.07石化管理干部学院工商管理硕士专业脱产学习）

2002.07--2003.03 四川维尼纶厂副总工程师

2003.03--2007.02 重庆市长寿区副区长（2002.04--2004.07中国人民大学商学院工商管理专业研究生学习，获工商管理硕士学位）

2007.02--2009.12 重庆市长寿区委常委、副区长

2009.12--2011.12 重庆市长寿区委常委、常务副区长（2007.07--2010.09四川大学经济学院人口、资源与环境经济学专业研究生学习，获经济学博士学位；2010.09--2010.12重庆市委党校中青班学习）

2011.12--2013.08 重庆市长寿经开区党工委书记、管委会主任，长寿区委副书记、副区长（兼）

2013.08--2014.01 重庆市綦江区委副书记、副区长、代理区长

2014.01--2016.08 重庆市綦江区委副书记、区长

2016.08--2017.01 重庆市沙坪坝区委副书记、副区长、代理区长

2017.01--2018.01 重庆市沙坪坝区委副书记、区长

2018.01-- 重庆市经济和信息化委员会党组书记

市第五次党代会代表

主持党组和行政全面工作。

责任编辑：柳龙龙