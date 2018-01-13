西北工大教授康继昌去世 曾研制机载军用计算机

原标题：西北工业大学教授 康继昌去世

2018年1月9日，西北工业大学计算机学院教授康继昌因病医治无效逝世，享年88岁。康继昌曾主持研制成功我国第一台机载军用计算机，以及第一台设计定型的机载火控计算机，两次创造了“中国第一”。

康继昌

康继昌在上海交通大学电机工程系就读期间加入了中共地下党。上海解放前夕，他奉命为解放军实地绘制了上海市（徐汇郊区）地图，获得了“建国功臣”纪念章。

20世纪50年代，康继昌开始计算机研究。1959年，他担任研制组组长，成功地研制了“东风–113”机载计算机的原理样机。作为中国第一台机载军用计算机样机的设计和研制者，康继昌第一次创造了“中国第一”。1974年，康继昌主持成功地研制了机载数字式射击瞄准计算机，并装备部队，以我国第一台机载火控计算机载入航空史册。他第二次创造了“中国第一”。

来源：西安晚报

责任编辑：桂强