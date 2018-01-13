西北工大教授康继昌去世 曾研制机载军用计算机

原标题：西北工业大学教授 康继昌去世
2018年1月9日，西北工业大学计算机学院教授康继昌因病医治无效逝世，享年88岁。康继昌曾主持研制成功我国第一台机载军用计算机，以及第一台设计定型的机载火控计算机，两次创造了“中国第一”。
康继昌
康继昌在上海交通大学电机工程系就读期间加入了中共地下党。上海解放前夕，他奉命为解放军实地绘制了上海市（徐汇郊区）地图，获得了“建国功臣”纪念章。
20世纪50年代，康继昌开始计算机研究。1959年，他担任研制组组长，成功地研制了“东风–113”机载计算机的原理样机。作为中国第一台机载军用计算机样机的设计和研制者，康继昌第一次创造了“中国第一”。1974年，康继昌主持成功地研制了机载数字式射击瞄准计算机，并装备部队，以我国第一台机载火控计算机载入航空史册。他第二次创造了“中国第一”。
来源：西安晚报
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 哪些人落马后中共中央会向各地发出通...
- 【 军事 】 官媒：若美台联手 别怪我发动军事行动
- 【 财经 】 中国富人多几个许家印 共同富裕就能更...
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 汪峰前妻:你们的孩子比我女儿重要？
- 【 科技 】 百度、支付宝、今日头条被工信部约谈
- 【 教育 】 荒诞的学霸故事20年来却感动无数人
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有