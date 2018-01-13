中国传媒大学领导班子调整：校长胡正荣卸任

原标题：中传校领导班子再次大调整

据中国传媒大学官网，1月12日下午，该校领导班子进行换届调整，校长胡正荣卸任，另有任用。

教育部人事司副司长吕杰宣布了部党组的决定：

免去胡正荣中国传媒大学校长党委副书记、常委、委员职务，另有任用；任命刘延平为中国传媒大学副校长、党委常委；任命刘守训为副校长，其此前职务为党委副书记；姜绪范卸任副校长，被任命为党委副书记；蔡翔被免去副校长、常委、委员职务；任命王达品为党委副书记、常委、委员、纪委书记；免去赵晖党委副书记、常委、委员、纪委书记职务。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，这是2年多后，中传校领导班子再次大调整。

2015年11月，教育部党组严肃查处了中国传媒大学个别党员领导干部违反中央八项规定精神问题。教育部党组研究决定，对中国传媒大学党委书记陈文申、校长苏志武等8名党员领导干部违纪问题进行通报。

其中，陈文申因对学校党委管党治党不力、主体责任落实不到位、贯彻落实中央八项规定精神严重不力负直接责任和重要领导责任，被通报批评；苏志武被行政记过处分，免去校长职务。

中传校长在空缺10个月后，2016年9月，出生于1966年5月的胡正荣，出任中传校长。目前，该职务暂时空缺。

在12日的校领导调整大会上，教育部副部长杜占元对学校新班子提出四点要求：一是把政治建设摆在首位，强化政治意识，把政治要求体现在学校各个方面；二是不折不扣地贯彻党委领导下的校长负责制，党委管好大局，把好方向，履行好对学校全面领导主体责任；三是严明党的政治纪律、政治规矩，营造正气充盈的政治生态：四是抓住“双一流”建设的契机，着力提高办学治校能力和水平。

责任编辑：柳龙龙