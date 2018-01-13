周先来任湖北孝感市委副书记(图/简历)

原标题：周先来任湖北孝感市委副书记
据湖北孝感市政府网站“市委领导”栏目更新显示，周先来已任孝感市委副书记。
此前，周先来担任孝感市委常委、常务副市长。
周先来简历
周先来，男，汉族，1961年4月出生，湖北省通城县人，1980年7月参加工作，1984年8月加入中国共产党，大学学历。
1978.06—1980.07 湖北省商业学校物价专业中专学习
1980.07—1984.04 孝感地区物价局干部
1984.04—1989.05 孝感地区物价局综合科副科长（其间：1986.09—1988.06中国人民大学计划经济系物价专业干部专修科脱产学习）
1989.05—1991.08 孝感地区物价局综合统计信息科科长
1991.08—1992.08 孝感地委组织部干部一科正科级干事
1992.08—1994.01 孝感市（地）委组织部干部一科副科长
1994.01—1998.05 孝感市委组织部副县级组织员、干部一科科长（其间：1994.05—1994.06孝感市委党校县级干部进修班培训）
1998.05—1998.07 孝感市委组织部副县级组织员、党政干部科科长
1998.07—2000.02 孝感市委组织部副部长（其间：1996.09—1999.07湖北大学思想政治教育专业学习）
2000.02—2003.03 孝感市委组织部副部长、市委老干局局长
2003.03—2005.07 孝感市委组织部副部长（正县级）
2005.07—2006.02 安陆市委副书记、市政府代市长
2006.02—2006.10 安陆市委副书记、市政府市长
2006.10—2007.01 安陆市委书记
2007.01—2011.09 安陆市委书记、市人大常委会主任
2011.09—2012.01 孝感市委副秘书长（正县级）
2012.01—2015.01 孝感市政府副市长、市政府党组成员
2014.12—2015.05 孝感市委常委、市政府副市长、党组成员
2015.05—2016.12 孝感市委常委、统战部部长，市政府副市长、党组成员，市政协党组副书记，市社会主义学院院长
2016.12—2017.12 孝感市委常委，市政府副市长、党组副书记，市行政学院院长
2017.12 任孝感市委副书记，市政府常务副市长、党组副书记，市行政学院院长。
来源：湖北日报
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 十九届中央纪委二次全体会议公报(全文...
- 【 军事 】 我核潜艇进入钓鱼岛附近 凯旋高挂五星...
- 【 财经 】 中国富人多几个许家印 共同富裕就能更...
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 汪峰前妻:你们的孩子比我女儿重要？
- 【 科技 】 百度、支付宝、今日头条被工信部约谈
- 【 教育 】 初中生离家出走精神分裂 学校称不背锅
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有