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周先来任湖北孝感市委副书记(图/简历)

周先来任湖北孝感市委副书记(图/简历)
2018年01月13日 21:14 澎湃新闻
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　　原标题：周先来任湖北孝感市委副书记

　　据湖北孝感市政府网站“市委领导”栏目更新显示，周先来已任孝感市委副书记。

　　此前，周先来担任孝感市委常委、常务副市长。

周先来 资料图周先来 资料图

　　周先来简历

　　周先来，男，汉族，1961年4月出生，湖北省通城县人，1980年7月参加工作，1984年8月加入中国共产党，大学学历。

　　1978.06—1980.07 湖北省商业学校物价专业中专学习

　　1980.07—1984.04 孝感地区物价局干部

　　1984.04—1989.05 孝感地区物价局综合科副科长（其间：1986.09—1988.06中国人民大学计划经济系物价专业干部专修科脱产学习）

　　1989.05—1991.08 孝感地区物价局综合统计信息科科长

　　1991.08—1992.08 孝感地委组织部干部一科正科级干事

　　1992.08—1994.01 孝感市（地）委组织部干部一科副科长

　　1994.01—1998.05 孝感市委组织部副县级组织员、干部一科科长（其间：1994.05—1994.06孝感市委党校县级干部进修班培训）

　　1998.05—1998.07 孝感市委组织部副县级组织员、党政干部科科长

　　1998.07—2000.02 孝感市委组织部副部长（其间：1996.09—1999.07湖北大学思想政治教育专业学习）

　　2000.02—2003.03 孝感市委组织部副部长、市委老干局局长

　　2003.03—2005.07 孝感市委组织部副部长（正县级）

　　2005.07—2006.02 安陆市委副书记、市政府代市长

　　2006.02—2006.10 安陆市委副书记、市政府市长

　　2006.10—2007.01 安陆市委书记

　　2007.01—2011.09 安陆市委书记、市人大常委会主任

　　2011.09—2012.01 孝感市委副秘书长（正县级）

　　2012.01—2015.01 孝感市政府副市长、市政府党组成员

　　2014.12—2015.05 孝感市委常委、市政府副市长、党组成员

　　2015.05—2016.12 孝感市委常委、统战部部长，市政府副市长、党组成员，市政协党组副书记，市社会主义学院院长

　　2016.12—2017.12 孝感市委常委，市政府副市长、党组副书记，市行政学院院长

　　2017.12 任孝感市委副书记，市政府常务副市长、党组副书记，市行政学院院长。  

　　来源：湖北日报

责任编辑：柳龙龙

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