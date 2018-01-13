湖北17市州首任监察委员会主任选出：含三名女将

原标题：湖北17市州首任监察委员会主任选出：含三女将一“80后”

2018年元旦以来，湖北各市州陆续经历“两会时间”。今年湖北市州“两会”有一个重要议程：选举首任监察委员会主任。

1月12日下午，随着武汉市监察委员会主任的选出，湖北省17个市州（直管市、林区）都已经公布了选举结果。我们一起去看看湖北各地的首任监察委员会主任都是谁？

武汉市监察委员会主任：张曙

1月12日，武汉市第十四届人民代表大会第二次会议举行第三次全体会议，张曙当选为武汉市监察委员会主任。

张曙，男，汉族，湖北英山人，1962年9月生，在职硕士研究生学历，经济学硕士学位，1984年7月参加工作，1985年2月加入中国共产党。

曾任省纪委、省监察厅调研处副主任（副处级），调研室副主任（正处级），调研室主任（副厅级），省纪委常委兼省纪委、省监察厅调研室主任，省纪委常委、省预防腐败局副局长，省委巡视工作办公室主任（正厅级）。现任武汉市委常委、市纪委书记，市监察委员会主任。

襄阳市监察委员会主任：吕义斌

1月8日，襄阳市第十七届人民代表大会第三次会议，吕义斌当选为襄阳市监察委员会主任。

吕义斌，男，汉族，湖北沙洋人，1966年1月生，省委党校研究生学历，1984年7月参加工作，1989年5月加入中国共产党。

曾任荆门市东宝区委常委，东宝区委常委、宣传部长，共青团荆门市委书记、党组书记，荆门市物价局局长、党组书记，荆门市委宣传部常务副部长，荆门市掇刀区委副书记、区长，掇刀区委书记，荆门高新技术产业园区管委会主任（副厅级）、掇刀区委书记。现任荆门高新技术产业园区管委会主任，襄阳市委常委，襄阳市第十三届委员会委员、常委，市纪委书记。现任襄阳市委常委、市纪委书记，市监察委员会主任。

宜昌市监察委员会主任：鲍清芬

1月7日，宜昌市第六届人民代表大会第三次会议举行第三次全体会议，鲍清芬当选为宜昌市监察委员会主任。

鲍清芬，女，1970年2月生，汉族，河北藁城人，1994年7月参加工作，1993年11月加入中国共产党，大学、管理学硕士学历。

曾任中国地质大学（武汉）探工系辅导员、校团委组织部部长（副科）、学工处学籍科副科长，中国地质大学（武汉）团委副书记，中国地质大学（武汉）团委书记，中国地质大学（武汉）工程学院党委书记，湖北省妇女联合会副主席、党组成员（其间：2010.06—2011.06，挂职任鄂州市鄂城区委副书记），宜昌市委常委、市纪委书记。现任宜昌市委常委、市纪委书记，市监察委员会主任。

黄石市监察委员会主任：陈丰林

1月7日，黄石市第十四届人民代表大会第三次会议举行第三次全体会议，陈丰林当选为黄石市监察委员会主任。

陈丰林，男，汉族，湖北老河口人，1962年9月生，省委党校研究生学历，在职工商管理硕士学位，1982年8月参加工作，1985年3月加入中国共产党。

曾任襄樊市委办公室副主任，襄樊市委副秘书长，保康县委副书记，保康县委副书记、副县长，保康县委副书记、代县长、县长，保康县委书记。现任保康县委书记、县人大常委会主任，襄阳市政府党组成员，湖北省监狱管理局政委、党委副书记。现任黄石市委常委、市纪委书记，市监察委员会主任。

十堰市监察委员会主任：陈东灵

1月6日，十堰市第五届人民代表大会第二次会议，陈东灵当选为十堰市监察委员会主任。

陈东灵，男，汉族，湖北襄阳人，1963年2月生，在职大学学历，法学学士学位，1981年10月参加工作，1989年6月加入中国共产党。

曾任共青团襄樊市委副书记、党组成员，共青团湖北省委青工部副部长（挂职），共青团襄樊市委书记、党组书记，襄樊市城市管理局局长、党组副书记，市城市管理局党组书记、局长，襄樊市建设委员会党委书记、主任兼市政府投资工程建设管理中心党委书记、主任，襄阳市城乡建设委员会党委书记、主任兼市政府投资工程建设管理中心党委书记、主任，枣阳市委书记，鄂州市委常委、市纪委书记，拟任市（州）委常委、纪委书记。现任湖北省十堰市委常委、市纪委书记，市监察委员会主任。

荆州市监察委员会主任：贾石松

1月8日，荆州市第五届人民代表大会第三次会议，贾石松当选为荆州市监察委员会主任。

贾石松，男，汉族，湖北保康人，1964年8月生，省委党校研究生学历，法学硕士学位，1983年8月参加工作，1986年1月加入中国共产党。

曾任襄樊市襄城区副区长，襄城区政府筹备组副组长，襄城区委常委、副区长，襄城区委副书记，老河口市委副书记，襄樊市政府副秘书长、市政府办党委委员（正县级），襄樊市襄阳区委副书记，襄樊市襄阳区委副书记、区长，襄阳（襄樊）市襄城区委书记、区人大常委会主任，襄阳市委副秘书长，黄冈市中级人民法院党组书记、院长。现任荆州市委常委、市纪委书记，市监察委员会主任。

荆门市监察委员会主任：刘辉

1月7日，荆门市第九届人民代表大会第二次会议举行第三次全体会议，刘辉当选为荆门市监察委员会主任。

刘辉，男，汉族，1966年4月出生，湖北江陵人，中共党员，大学文化（1990年8月毕业于吉林大学法律系法学专业），1990年8月参加工作。

历任荆沙市荆州区检察院办公室副主任， 荆沙市荆州区检察院反贪局侦察二科科长，荆沙市荆州区检察院反贪局副局长，省纪委、省监察厅副主任科员，省纪委、省监察厅办公厅副主任（正处级），省纪委、省监察厅纪检监察一室副主任，省委第四巡视组副组长（副厅级），省纪委、省监察厅纪检监察二室主任。现任荆门市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任

孝感市监察委员会主任：陈剑

1月8日，孝感市第六届人民代表大会第三次会议，陈剑当选为孝感市监察委员会主任。

陈剑，女，汉族，1975年10月生，湖北黄陂人，1996年6月参加工作，1998年元月加入中国共产党，在职硕士学位。

1993.09--1996.06 武汉大学国际贸易与金融专业学习

1996.06--1999.07 县级共青团咸宁市委干部、青工部长

1999.07--2001.10 中共咸安区委组织部办公室副主任，副局级组织员、调研科副科长（其间：1996.6-2001.6华中科技大学中国古代文学专业硕士课程班学习）

2001.10--2003.04 共青团咸宁市委副书记、党组成员

2003.04--2004.02 共青团咸宁市委副书记、党组副书记（主持工作）

2004.02--2006.12 共青团咸宁市委书记、党组书记（其间：当选二届咸宁市委候补委员，二届咸宁市人大常委、财经委委员，十一届省青联常委）

2006.12--2013.09 中共咸宁市纪委副书记（其间：当选三届、四届咸宁市人大常委，内司委委员、副主任委员，市作协副主席，市级领导班子副职后备干部；2010.3-8省委组织部中青年干部班及赴新加坡南洋理工大学学习）

2013.09--2015.07 省纪委、省监察厅执法监察室副主任，执法和效能监督室副主任，信访室副主任

2015.07--2016.06 省纪委、省监察厅预防腐败室主任（副厅级）

2016.06--2018.01 中共孝感市委委员、常委、市纪委书记

2018.01--中共孝感市委委员、常委、市纪委书记、市监察委员会主任

黄冈：胡爱民

1月8日，黄冈市第五届人民代表大会第三次会议举行第三次全体会议，胡爱民当选为黄冈市监察委员会主任。

胡爱民，男，汉族，1968年8月生，湖北江夏人，1995年12月入党，1990年6月参加工作，大学学历。

历任武汉武昌化肥厂化工车间操作员、技术科工艺员、技术科副科长、生产调度、生产办副主任、化研所所长；湖北省石油化工厅生产协调处干部、副主任科员、主任科员；湖北省石油化工行业管理办公室行业指导处主任科员；湖北省黄金工业管理办公室干部、主任科员；湖北省纪委、省监察厅调查研究室主任科员、副主任（副处级）；湖北省纪委、省监察厅党风廉政建设室副主任（正处级）；湖北省纪委、省监察厅党风政风监督室副主任（正处级）；湖北省纪委、省监察厅法规室主任（副厅级）；现任湖北省黄冈市委常委、纪委书记，市监察委员会主任。

咸宁市监察委员会主任：程良胜

1月12日，咸宁市第五届人民代表大会第二次会议第四次全体会议，程良胜当选为咸宁市监察委员会主任。

程良胜，男，汉族，1967年10月出生，湖北黄石人，1988年7月加入中国共产党，博士研究生，文学博士。

历任黄石市纪委副科级纪检员，黄石市纪委办公室副主任（正科级），大冶市委常委、宣传部长，大冶市委常委、纪委书记，黄石市文化体育（新闻出版）局局长、党委副书记，黄石市文化（新闻出版）局党组书记、局长、市文联主席，黄石港区委副书记、区长，黄石港区委书记、区长，黄石港区委书记、区人大常委会主任 ，省作家协会党组成员，省作家协会副主席、党组成员，现任咸宁市委常委、纪委书记，市监察委员会主任。

鄂州市监察委员会主任：严冀钢

1月6日，鄂州市第八届人民代表大会第二次会议，严冀钢当选为鄂州市监察委员会主任。

严冀钢，男，1974年5月出生，汉族，河北深州人，1996年4月加入中国共产党，1997年7月参加工作，武汉大学分校中文专业毕业，大学学历。

历任武汉市纪委干部，武汉市纪律检查委员会办公厅科员，武汉市纪律检查委员会办公厅副主任科员， 武汉市纪律检查委员会办公厅主任科员（其间：2003.07--2004.06 在中央纪律检查委员会办公厅帮助工作），武汉市纪律检查委员会办公厅副处级纪检监察员，武汉市纪律检查委员会办公厅副主任（2008.12正处级），省纪律检查委员会办公厅副主任，省纪委、省监察厅绩效管理监察室主任（副厅级）， 省纪委、省监察厅执法和效能监督室主任（副厅级，省纪委、省监察厅纪检监察干部监督室主任（副厅级）。现任鄂州市委常委、纪委书记，市监察委员会主。

随州市监察委员会主任：郑军

1月6日，随州市第四届人民代表大会第三次会议，郑军当选为随州市监察委员会主任。

郑军，男，汉族，1969年2月出生，湖北石首人，在职博士研究生，在职管理学博士，1992年12月加入中国共产党，1990年7月参加工作。

历任湖北省供销社工业处办事员，湖北省供销社科员、副主任科员、主任科员、深圳鄂丰公司副经理，湖北省供销社经济发展处副处长、循礼门饭店副总经理、信息产业中心副主任，湖北省供销社经济发展处处长，湖北省政府驻上海办事处副主任、党委委员，湖北省红十字会秘书长、党组成员，湖北省红十字会专职副会长、党组成员，湖北省全面深化改革领导小组办公室专职副主任。现任随州市委常委、市纪委书记，市监察委员会主任。

恩施州监察委员会主任：陈江龙

1月8日，恩施土家族苗族自治州第八届人民代表大会第二次会议举行第三次全体会议，陈江龙当选为恩施州监察委员会主任。

陈江龙，男，汉族，湖北仙桃人，1969年11月出生，2010年8月毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历。1987年7月参加工作，1988年6月加入中国共产党。

先后任仙桃市何场镇党委组织干事、镇劳动人事监察助理员，仙桃市纪委、市监察局办公室副主任、调研室副主任、办公室主任、调研室主任、正科级纪检监察员，湖北省纪委、省监察厅办公厅主任科员、副处级纪检监察员、调研室副主任、调研室主任、研究室主任（副厅级）。（期间：2010年6月4日至2012年6月4日，挂职任中共恩施市委委员、常委、副书记），2014年12月任湖北省恩施州委常委、纪委书记。现任恩施州委常委、纪委书记，州监察委员会主任。

仙桃市监察委员会主任：宋晓波

1月6日，仙桃市第九届人民代表大会第三次会议举行第二次全体会议，宋晓波当选为仙桃市监察委员会主任。

现任湖北省仙桃市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任。

天门市监察委员会主任：李苏萍

1月7日，天门市第八届人民代表大会第二次会议，李苏萍当选为天门市监察委员会主任。

李苏萍，女，汉族，江苏江都人，1976年3月生，大学学历，文学学士学位，1998年6月参加工作，2001年6月加入中国共产党。曾任省纪委、省监察厅信访室副主任（副处级）。现任天门市委常委、纪委书记、市监察委员会主任。

潜江市监察委员会主任：张志鹏

1月6日，潜江市第八届人民代表大会第三次会议举行第三次全体会议，张志鹏当选为潜江市监察委员会主任。

湖北蕲春人，1968年6月生，省委党校研究生学历，1987年7月参加工作，1994年6月加入中国共产党。

曾任红安县委常委、组织部部长、统战部部长，潜江市委常委、组织部部长。现任潜江市委常委、纪委书记、市监察委员会主任。

神农架林区监察委员会主任：柴景山

1月6日，神农架林区第十二届人民代表大会第二次会议，柴景山当选为神农架林区监察委员会主任。

柴景山，男，汉族，1980年3月生，河南巩义人，2005年7月参加工作，2006年7月加入中国共产党，硕士研究生法学硕士。

1999.09-2003.06，武汉大学法学院法律专业专科、本科自考学习

2003.09-2005.06，武汉科技大学马克思主义理论与思想政治教育专业硕士研究生学习

2005.07-2005.12，黄石市委组织部研究室科员

2005.12-2007.05，黄石市委组织部研究室副主任科员

2007.05-2009.12，黄石市委组织部组织科副主任科员

2009.12-2010.05，黄石市委组织部组织科主任科员

2010.05-2013.01，黄石市委组织部综合干部科主任科员

2013.01-2013.06，湖北省纪委、省监察厅执法监督室干部

2013.06-2013.12，湖北省纪委、省监察厅执法监察室主任科员

2013.12-2014.06，湖北省纪委、省监察厅执法和效能监督室主任科员

2014.06-2016.04，湖北省纪委组织部主任科员

2016.04-2018.01，神农架林区党委常委、纪委书记

2018.01-，神农架林区党委常委、纪委书记，神农架林区监察委员会主任。

中国共产党湖北省第十一届纪律检查委员会委员

据了解，湖北省99个县市区监察委员会已全部依法产生并挂牌。省监察委员会将于2018年1月下旬产生。

来源：湖北日报

责任编辑：柳龙龙