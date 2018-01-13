这部电影有什么特别之处 何以换来26次掌声？

原标题：一部电影，何以换来26次掌声？

立项已有五年之久、蛰伏了六年的影片《无问西东》昨日（1月12日）正式公映了。此前不久，这部电影曾在清华大学举办了全球首映礼。首映礼上，参演的众星倾述了电影从无到有，从拍摄到上映的动人历程。

而现场的观众们，自发掌声经久不息，纷纷表示电影非常动人，观影过程中多次泪目，堪称“史诗级催泪卸妆大片”：

而豆瓣电影也早在几年前就把它列为近几年来最值得期待的华语电影之一：

早在2012年4月，《无问西东》完成在北京的拍摄，之后去云南最后取景；同年12月，影片正式杀青。时隔6年，影片上映。面对观众和主创，导演李芳芳表示：

“跟我一起做这个电影的主创交作业。他们当年信任了我，支持一个默默无名的女孩拍这部戏。花了时间，付出了真情，很努力。如果不能给一个好的作品，我觉得有负于他们。另外我们拿到了观众的时间和空间，就像一段生命一样。谢谢你们把生命中宝贵的两小时交给这个电影。”

那么问题来了，这部赚尽了观众和网友泪水的电影，究竟有何过人之处？

时代是不变的主题

这部由章子怡、黄晓明、王力宏、张震联袂主演的影片《无问西东》，讲述了近百年间四个不同时空中同样出自清华的年轻人，对青春满怀期待，身处各自时代的变革矛盾中努力前行，最终找寻到真实自我的故事。这四个故事落在1923年、1938年、1962年和当下。

1923年的故事是北洋时期迷茫学子求知的暖心解惑。热爱自由的吴岭澜，一心想学理工实科，但因成绩不理想，转为文科生。寡言少语他深陷迷茫难自拔，先贤循循善诱的教导，让纵情地释放自己的内心，找到自己的生命坐标。

饰演吴岭澜的陈楚生说：“我饰演的角色所处的时代中最大的焦虑应该是内忧外患。我们应该打破规则，坚定自己的信念，走出自己的方向。”

1938年的故事是抗战乱世富家子弟从军的热血报国。家境殷实的沈光耀，就学西南联大，衣食无忧地盛放青春华彩。但眼见山河被外敌破碎，人民遭战火涂炭，他违背不可当兵的家训，隐瞒深爱自己的母亲，投笔从戎成为飞行员，为国为民洒热血，直到有一天，融化在蓝天里。

饰演沈光耀的王力宏说：“他对母亲的承诺和后来的抉择有冲突。这是个很重很大的承诺，虽然是孝子，但是他背叛了这个承诺，肯定让沈光耀内心有不小的焦虑和烦恼。我们现在很幸福，我们生活在和平的年代。”

1962年的故事是红色年代国防科工护爱的虐心恋情。孤儿出身的陈鹏，对貌美医生王敏佳不是厚爱是深爱。当王敏佳遭遇谩骂批斗时，他对爱情的认真、执着和纯粹显现无疑。他用自己的一片深情，守护毁容的王敏佳，使后者心有所依、爱有所靠。可是命运如此不公，对这对孤儿情侣却极尽捉弄。

饰演王敏佳的章子怡说：“敢作敢为，为自己负责，只问勇敢，遵从内心。”

当今时代的故事是纠结商人弃利的精神拷问。事业有成的张果果，身处尔虞我诈的职场，对于公司高层的人事倾轧见招拆招。他既想赞助生下四胞胎的贫困家庭的，又还害怕这家人对自己有过度的索求，不知如何来选择取舍。几经周折后，当惯了人生赢家的他，终于明白了爱与生命的真正意义。

四个故事、四个时代，乍看是散落的珠子，其实早被命运的手牵在了一起。这四代人的选择，指向了一个共同的主题：追求内心的真实，愿心之自由，共天地俊秀。

这部电影似乎在提醒人们，每个可能在当下迷失自我的人，要时刻记得，爱你所爱，行你所行；心之所向，无问西东，所以观众落泪，大概是因为有了很强的代入感罢。

当一部电影被赋予其他期待，就被赋予了一种情怀。“情怀” 承载了大众社会的基本价值观和文化意识流，也是艺术作品最本质的、最应该向观众传达出来的灵魂。近几年，国内陆陆续续涌现出很多情怀电影，从《致我们终将逝去的青春》到《小时代》，从《缝纫机乐队》到《寻梦环游记》，从《芳华》到《妖猫传》……国内观众似乎开始渐渐被这种灌满或青春、或怀旧、或梦想、或感情的影片所吸引。

青春是永恒的情怀

影片《无问西东》，最初是向清华大学百年校庆献礼的作品，片名正是出自清华校歌中的一句歌词“立德立言，无问西东”。导演李芳芳曾这样解读这句话：

“美好的德行和与人有益的言辞，是青春飞扬的根基。每个人都面临纷繁的选择，唯有对自己真诚，内心没有杂念和疑问，才能勇往直前，无问西东。”

这部影片从清华百年里撷取四条时间线，速写了与时代同行的青年，串起它们的是一个共同的主题：青春的选择。

每一代人都有自己的青春。“意外的好”的吴岭澜、“浑身发光”的沈光耀、“自成一派的力量”的王敏佳和“单纯又热忱” 的陈鹏雨、 “内敛深刻”的张果果……年轻男女主们性格迥异、身份有别，且怀有的梦想各不相同，无一不是在各自的时空中一路前行，来不同方式展现自己的青春芳华。

近百年的时间跨度，不同年代的青春交错，各色人物的际遇断章，引发对青春、对生命的思考。所以《无问西东》底子里阐释的是一种人生态度，特别是人生青春期的处世哲学。

我们曾经历过《匆匆那年》那般情窦初开的青春，也经历过《七月与安生》那般拷问友情的青春，还经历过《妖猫传》那般梦回大唐的青春……但这一次，我们一次性的经历了四个时代的别样青春。

主演之一的黄晓明坦言，起初接这部戏因为要饰演清华大学的学生而内心十分忐忑。如今再看成片，则看一次哭一次：

“每次都哭得稀里哗啦。明明知道是一部什么样的情节，结果还是被感动。这电影讲的是什么？是勇敢、无畏、真诚。电影整个有一种无声的力量，虽然大家（演的）没有很使劲，却深深的被感动。”

中国电影作为文艺的一个重要组成部分，只有在赋予电影“情怀”上不断努力，让观众做出符合内心的选择，才能直抵人心。

掌声是为中华风骨点赞

当然，只有青春的情怀是无法在一场观影里连获26次掌声的。这部带有梦幻色彩的影片，还让人看到了中国青年该有的样子：白衣胜雪，清澈如泉。当不同时代的主人公以真心、以正义、以无畏、以同情，微妙呼应着彼此的青春，通过他们，观众或会懂得：一年几变枯荣事，百尺方资柱石功。这，是中华学子的风骨。

清华大学的校歌里，“立德立言，无问西东”这两句歌词还有前两句：“器识为先，文艺其从。”意思是说，胸襟与见识是人的精神涵养，它为先；做文章的技巧，其次。在此基础上的立德立言、建功树业，才可能无问西东舍我其谁。这，是中华学子的风骨。

影片的片尾还有一段“七分钟读懂中国风骨”的超长彩蛋，记录了在影片中悄然出现、被人熟知，为国家做出杰出贡献的历史名人与国学大师：梅贻琦、梁思成、林徽因、徐志摩、钱钟书、朱自清等人“悉数亮相”。他们在过往的岁月中风骨卓绝的存在着，如珍贵的普通人一样努力生活。这，是中华学子的风骨。

所以全场共计26次热烈掌声，是观众在表达内心的震撼与喜爱，和对上百年来传承至今的中华风骨的赞叹。

花有重开日，人无再少年。他们在他们的时代，在努力的生活，风骨卓绝，我们何不在属于我们的时代，努力展露自己的风骨？

责任编辑：张岩