副国级为这事 曾下令“要来”周永康判决书

来源：长安街知事微信公众号

原标题：为这事，副国级曾下令要来周永康判决书

9日，位于北京市西城区金井胡同的沈家本故居正式对外开放。当天，最高人民法院院长周强及副院长张述元、陶凯元一同前往故居参观道贺。

让3位大法官如此重视，沈家本是何人？长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，中国法学会理事汪汉卿教授曾这样评价：如果说中国过去历史上真正的法学家只有两人，那么一个是唐代的长孙无忌，另一个就是清末的沈家本。

沈家本

公开资料显示，沈家本（1840-1913年）是浙江归安人，清朝光绪年间进士，历任刑部左侍郎、大理寺正卿、法部右侍郎、资政院副总裁等职。

沈家本是清末修订法律的主持人和代表者，主持制定了《大清民律》《大清商律草案》《刑事诉讼律草案》《民事诉讼律草案》等一系列法典同。

1910年，中国第一个全国性的法学学术团体——北京法学会成立，沈家本被推为首任会长。在中国传统法律转轨、近代法学兴起的过程中，沈家本起了承前启后的重要作用。

周强参观沈家本故居

沈家本故居位于西城区金井胡同1号，坐北朝南，平面呈矩形，南北长56米，东西长29米。1900年入京后，沈家本便居住于此，直至病故。1990年，该故居被列为区级文物保护单位。2015年，最高法和北京市决定对其进行修缮保护。

历时两年多，沈家本故居修缮工作于近日完成。中华司法研究会利用故居布置了丰富的展陈内容，用大量珍贵史料、图片和实物展示了沈家本的生平、清末修律情况、沈家本对中国法律现代化的重要影响等情况。

除了在故居，沈家本的部分手稿还被视为珍贵文物，陈列于中国法院博物馆中。不过，说到他留下的一批文物，还有一段尴尬的历史——

上世纪60年代，沈家本的四世孙、中国政法大学教授沈厚铎，曾想要把祖上留下的一些书稿送给学校，却被当即拒绝。沈厚铎还记得对方这样回复他，“我们研究的是无产阶级的法制，你这是封建社会的东西，我们不要。”

源于自己的亲身经历，沈厚铎在参观中国法院博物馆时提出建议，应该再多收集一些材料展出，而且还要更清楚地点明：一定不要忽视法律和司法审判。

对此，周强也深有同感。在参观沈家本故居时，周强就表示，要建设利用好沈家本故居，加强传统法律文化研究，弘扬法治精神，加强法治文化交流，促进公正司法、法治中国建设。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，作为中国首席大法官，周强与中国法院博物馆也颇有渊源。2016年1月，该馆开馆仪式上，周强亲自道贺并表达期望：让中国司法更加贴近群众、走向世界。

而事实上，中国法院博物馆中的重量级展品——周永康判决书原件，也正是在周强亲自督办下，从天津一中院“要来”的。

中国法院博物馆，坐落在北京市东城区正义路4号，建筑面积3000余平方米，是国家重点文物保护单位。在这里，参观者能亲眼看到“十八大”以来中国法院对周永康、薄熙来等落马高官作出的判决原件。

“被告人周永康，男，1942年12月3日出生于江苏省无锡市，汉族，大学文化，中共中央政治局原常委、中央政法委原书记……因涉嫌犯受贿罪于2014年12月5日被逮捕，现羁押于公安部秦城监狱。”

“被告人薄熙来，男，1949年7月3日出生于北京市，汉族，研究生文化，原系十七届中共中央政治局委员……因涉嫌犯受贿罪于2012年9月29日被逮捕，现羁押于公安部秦城监狱。”

来源：中国青年网

判决书、钢笔、手铐、法槌……记录着周、薄两人受审历史的重要文物，静静地躺在玻璃柜子中。

除了落马高官，博物馆陈列的数百份判决书中，还包括刘汉刘维涉黑案、昆明“3·1”暴恐案、湄公河中国船员遇害案等大案要案。

这些判决书“得来”实在不易。据媒体报道，博物馆曾多次向各级法院发文件，征集大案要案的判决文书，但由于这些案件舆论关注度高，有些敏感，周永康案的判决文书始终要不上来。

为了这事，周强在最高法党组会上下了死命令，天津一中院这才肯“放行”，并派工作人员将判决书护送到北京。

尽管费尽周章，但中国法院博物馆的目的就是弘扬法治精神，促进公正司法，让中国司法更加贴近群众、走向世界。

十九大闭幕后，周强已在多个场合表示，要促进司法为民、公正司法，共同推进法治中国建设，为决胜全面建成小康社会提供有力的司法保障。

责任编辑：桂强