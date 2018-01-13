让朋友承揽拆违工程 这位落马官员被控获利1073万

原标题：龙华区政法委原副书记吴丕华受审 被控受贿千万元

自家有拆迁补偿款，私下经营一家咖啡馆，家里也有房屋出租，还做投资理财等，海口龙华区政法委原副书记吴丕华身家颇丰，但其在担任龙华区城管局局长期间仍生贪念。一年左右的时间里，让两个朋友挂靠公司承揽龙华城管局的拆违工程，他被控从中“获利”千万元。他还被控收受好处费，为违建充当“保护伞”。

吴丕华归案后，检察机关侦查发现，吴丕华拥有巨额财产共计两千余万、10万美金，其中近400万元和美金10万元无法说明合法来源。

1月12日，海口中院公开开庭审理吴丕华涉嫌受贿、巨额财产来源不明罪一案。吴丕华被控受贿1233.8万元、巨额财产来源不明罪。庭审持续一天，吴丕华对被指控的部分事实提出异议。

法庭将择日宣判此案。

南国都市报记者何慧蓉通讯员胡坤坤

让两朋友承揽拆违工程

他被控“获利”1073万元

吴丕华，现年49岁，海口人，原系海口龙华区政法委副书记，先后在派出所、龙华区城管局等单位工作过。在担任龙华区城管局局长之前，吴丕华已经有房屋对外出租、以下岗朋友的名义经营一家咖啡馆、私下投资及工资等多项收入来源。其妻子表示，除了购买一套商品房的首付外，家里平时的开支也基本上是妻子在负责。可以说，吴丕华经济上称得上宽裕。

据指控，2015年3月，吴丕华任龙华区城管局局长后，与黄某商定，吴丕华帮助黄某承揽龙华区城管局的拆违工程，黄某将拆违工程款的50%作为好处费送给吴丕华。经过招投标程序，黄某挂靠的海南安利鑫拆迁工程有限公司中标龙华区城管局的拆违工程。吴丕华利用任龙华区城管局局长的职务便利，将龙华区城管局的拆违工程大部分交给黄某承揽。2015年12月，吴丕华指示黄某开设一张户名为黄某的银行卡，并让黄某将好处费存入该卡，从2015年12月至2016年7月，黄某将613万元好处费分七次存入该卡，每次均由黄某到吴丕华处拿该银行卡，将好处费存入后再将该卡交还吴丕华保管。吴丕华还帮助陈某承揽了大量的龙华区城管局拆违工程。陈某收到龙华区城管局支付的工程款后，分六次送给吴丕华好处费460万元。

拆违工程让吴丕华“获利”千万元。在庭审上，吴丕华表示，黄某、陈某都是他的朋友，一个是开出租车的，一个是装修的，当龙华城管局要找人来做拆违工程的时候，吴丕华便想到找黄某、陈某。

收钱后违建未被全部拆除

他被控受贿充当“保护伞”

2015年9月份，龙华区城管局在巡查时发现符某在海口海榆中线金鹿工业园旁修建大量违建仓库，应依法拆除。为了保住仓库，符某送给吴丕华20万元好处费，吴丕华利用职务便利，仅拆除部分违建仓库。2016年6月，符某剩余违建仓库被责令全部拆除，符某为了能够保住违建仓库，又送给吴丕华20万好处费。吴丕华利用职权，并未对该部分违建仓库进行全面及时拆除。

2015年3月，龙华区政府批准吴某在海口文华菜市场设立一个便民疏导点，吴某想在该处建设临时铺面用于出租。由于便民疏导点不允许做建筑，吴某便找到时任龙华区城管局局长的吴丕华帮忙，吴丕华表示同意。吴某顺利建起临时铺面后，为了表示对吴丕华的感谢，在2015年7、8月送给吴丕华20万元。2016年9月的一天，吴某与吴丕华在酒店喝茶时，吴丕华提到要装修新房，为了和吴丕华搞好关系，吴某当场送给吴丕华3万元。

对于被指充当违建“保护伞”一事后，吴丕华表示自己并没有收钱“保护”违建，符某给的是“分红”，吴某给20万元是让他请人吃饭，3万元是“送一台彩电”，2万元“给他吃饭”诸如此类。

他被查时身家两千万余元

近400万及10万美金来源不明

另经海口龙华区人民检察院侦查发现，吴丕华拥有巨额财产共计人民币2080.66万元、美元10万元。其中共有财产人民币394.4372万元和美元10万元无法说明合法来源。对此，吴丕华称老家房子的征地补偿、经营咖啡馆收入、房租收入、投资收入等超过检察机关的认定。

检察机关认为，吴丕华身为国家工作人员，利用职务之便，多次非法收受他人财物共计1233.8万元，为他人谋取利益，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。吴丕华身为国家工作人员，财产明显超过合法收入，差额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。

庭审持续一天时间，法庭将择日宣判。

来源：南国都市报

责任编辑：桂强