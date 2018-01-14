中国人去年在吃这方面花3.9万亿元 最喜欢吃这个

原标题：中国人去年在“吃”这方面花了3.9万亿 最喜欢吃的是这个……

都说“民以食为天”。据中国烹饪协会统计，在刚刚过去的2017年，全国餐饮收入预计将超过3.9万亿元，同比增长达10.7%。什么样的口味最受大众喜欢？餐饮领域又有哪些新变化呢？

餐饮业态趋于多元化

中国烹饪协会发布的《2017年度美食消费报告》显示，2017年，中式正餐仍占据强势主导地位，市场份额最高，占到一半以上，占57%。

在中式正餐中，其中最受欢迎的还属火锅。新颖的设计，时尚的店面，风格各异， 2017年，许多新派火锅成为年轻人的首选。

消费者：喜欢的火锅种类很多，像老四川、咖喱的、台式的、番茄味的，我每次来都换一换口味。

除中式正餐外，休闲简餐的发展也非常迅速，在全国餐饮业态比重中已占到16%。同时，西餐、日本料理、韩国料理等国际美食市场需求也越来越大，三者各占一定的比例。

“90后”和“00后”餐饮消费占比50%

在餐饮消费的人群中，年轻一代已成为新的主力，其中，“90后”和“00后”贡献了餐饮消费50%左右的订单。各个年龄阶层对不同食物的偏好也不一样，“90后”对蛋糕甜品的喜爱超过中餐。

70后：90%以上的人对传统中餐情有独钟，占比达92%。

80后：中餐的消费比重占68%，而小吃快餐、蛋糕甜品、外国餐厅的占比分别为13%、7%和4%。

90后：中餐的占比仅仅有19%，低于蛋糕甜品店的25%。

2017最受欢迎的菜品味道——咸鲜

消费者在选择餐厅时，最关注的因素是“就餐环境”，占19.2%。其次是菜品口味，占17.8%。食品安全、价格被别排在第三位和第四位。2017年，最受欢迎的口味是“咸鲜”，超越了热门选手“麻辣”和“酸辣”口味。

湘菜、粤菜、江浙菜、东北菜、川菜等受到大众欢迎。据美团点评公布数据，最受消费者喜爱的菜品种类前十位分别是：小龙虾、牛排、烤鸭、寿司、酸菜鱼、潮汕牛肉火锅、米线、拉面、麻辣香锅和炸鸡。

六成的消费者每周至少吃1到2次宵夜

据统计，超过六成的消费者习惯吃宵夜。调查显示，仅有20%的消费者从无吃宵夜的习惯，超过六成的消费者每周至少吃1到2次宵夜。

在众多的城市中，广东包揽了最爱点夜宵城市前十的六个席位。其中，广东揭阳更是位居全国第一，成为全国最喜欢点夜宵外卖的城市，其夜宵外卖订单比例占比全天的20%。

2017年外卖市场预计突破2000亿元

中国烹饪协会发布的数据显示，预计2017年，中国外卖市场规模突破2000亿元。2017年饿了么的平均外卖客单价突破40元大关。上海外卖客单价更领跑全国，外卖客单价达到54.5元。

销量最高的餐品——皮蛋瘦肉粥。2017年，饿了么平台共销售了近1900万份的皮蛋瘦肉粥。

外卖“最强王者”——浙江温州的一位用户，一年点外卖1639单。他也是夜宵订单最多的用户，达635单。

骑手“最强王者”——位于黑龙江牡丹江市的骑手吕建国，2017年跑单量高达26674单，平均一天75单。

订单备注之最——2017年，“二人用餐”打败“一人用餐”，成为全平台订单备注最多的关键词，这表明一起吃外卖成了一个新的趋势。

最值得一提的的备注——2017年9月底，饿了么列出“无需餐具”的选项，截至年底，该平台上的无需餐具外卖达到了980万单。

责任编辑：张岩