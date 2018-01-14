凌云再次当选为安徽合肥市市长(简历)

原标题：凌云当选合肥市人民政府市长
1月14日下午，合肥市第十六届人民代表大会第一次会议举行第四次全体会议，凌云当选为合肥市人民政府市长，吴春梅、王文松、王民生、宁波、朱策当选为合肥市人民政府副市长；汪学致当选为合肥市监察委员会主任；王晓东当选为合肥市中级人民法院院长；胡胜友当选为合肥市人民检察院检察长（检察长须报经省人民检察院提请省人民代表大会常务委员会批准）。
凌云简历
凌云，女，1964年7月出生，汉族，籍贯安徽肥东。1986年7月毕业于安徽大学经济系国民经济计划及管理专业，1988年7月毕业于厦门大学财政金融系财政学专业，研究生学历，经济学硕士。1988年5月入党。
1988年7月参加工作，先后担任安徽省财政厅预算处科员、副主任科员、主任科员、副处长，国库处处长，亳州市财政局局长、党组书记（期间：2002.11-2003.03参加安徽省市县领导干部赴美国加利福尼亚州立大学洛杉矶分校经济管理培训班学习）。
2003.11 亳州市政府副市长，市财政局局长、党组书记
2005.12 亳州市委常委，市政府副市长
2006.11 亳州市委常委、宣传部部长，市政府副市长
2008.05 合肥市委常委、组织部部长
2013.06 合肥市委副书记
2016.08 合肥市委副书记、市委党校校长（兼）、市政府副市长、代市长、市政府党组书记
2016.10 合肥市委副书记、市委党校校长（兼），市政府市长、市政府党组书记（人民网资料 截至2016年10月）
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