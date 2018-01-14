百岁特工去世 系《风筝》片尾没写上的第12人

原标题：《风筝》片尾没写上的第12人，走了

来源：北京青年报

撰文| 董鑫

2018年1月11日，电视上，热播谍战剧《风筝》收官，特工郑耀先的潜伏人生在国歌中落幕。现实生活中，也有一位曾经的特工，走到了生命尽头。

2018年1月12日早上8点10分，原电子工业部雷达局十院纪委书记姚子健，在北京友谊医院去世，享年103岁。他还有另外一个身份，中央特科工作人员。

在《风筝》的片尾，荧幕上出现了11位我党历史上杰出的情报人员，第一位是潘汉年，第九位是沈安娜，这两位与今天政知圈（微信ID：wepolitics）故事的主人公姚子健有着密不可分的关系。

于无声处听惊雷

从1934年到1938年，姚子健有过四年情报生涯。他的故事，比电视剧可要精彩许多。

1929年，14岁的姚子健考取了上海劳动大学中学部，此后多次加入到上海劳动大学大学部和中学部发起的学潮和请愿活动中。后来，反动当局责令师生离校，他回到老家做了一名小学代课老师。

几个月后，姚子健考入南京中央陆军测量学校，报到之后才知道，这是一所隶属于国民党参谋本部的军事化管理的学校。1934年春天，他从测量制图班毕业，被分配到南京国民党中央陆地测量总局印制地图部门工作。工作后不久，通过同乡好友、中共地下党员舒曰信结识了当时隶属上海中央、从事秘密情报工作的鲁自诚，经过鲁自诚介绍，姚子健秘密加入中国共产党。

姚子健本来在制图科第四股工作，负责描绘印刷地图底板，为了获取更多更有价值的工作，他以患有眼疾为由申请调动工作，却意外被调整到了保管和收发军用地图资料的部门，负责收发、保管标有机密和绝密级别的五万分之一、十万分之一等比例的军用地图，以及部队的调动、运作等信息的大量机关公文。

△姚子健

利用这个身份，姚子健可以随时关注国民党军队的动向，哪支部队拿走哪里的地图和资料，他也同样从厚厚一摞军用地图中拿出一套，幸而当局内部规章制度不严，且疏于清点，姚子健的“小动作”从未被发现。每次需要与党组织交接的时候，他都身穿国民党军服，在周六晚上乘坐火车离开南京，第二天清晨抵达上海，在接头点与舒曰信会面，当天晚上再赶回南京，地图和资料就放在姚子健手拎的小皮箱里底层，上面压着书或者衣服。

这样的情报工作直到1938年，姚子健向组织提出奔赴前方抗击日寇的想法，同年底他结束了隐蔽战线生涯，去往香港。四个月之后，姚子健带着香港情报站负责人潘汉年给他写的两张纸条去往延安，纸条内容是“姚子健有抗日热情，已经为党工作多年”，落款是“小开”，两张纸条一张给了当时中央组织部部长陈云，一张给了当时抗大校长林彪。

大音希声

中国共产党中央特别行动科，简称中央特科，1927年11月在上海成立，包括总务、情报、行动和交通4个科，主要任务是保证中共中央领导机构的安全，收集掌握情报，镇压叛徒，营救被捕同志，建立秘密电台等。主要领导和骨干包括周恩来、陈云、陈赓、潘汉年，以及著名的“龙潭三杰”李克农、胡底、钱壮飞等人。

中央特科作为一个组织机构存在的时间是1927年11月到1935年10月。估计大家都和政知圈（微信ID：wepolitics）一样，知道的都是上述几位知名特工人士，作为一条隐蔽战线，中央特科中的多数人都从未为人所知。而姚子健知道自己曾经为中央特科工作的时候，时间已经过去了67年。

2001年，姚子健昔日未曾谋面的“战友”沈安娜受邀到某单位讲隐蔽战线斗争史。沈安娜演讲时，听众中有一位是姚子健的儿子姚一群，他听到沈安娜讲述的故事中有几个名字父亲曾经提及过，安排了两位老人的见面。见面之后，两位“战友”互相诉说自己的工作经历，经沈安娜确认，姚子健属于中央特科，她立刻向国家某部委报告，姚子健才有了真正的中央特科身份。

△2001年，姚子健和沈安娜会面

姚子健在南京陆地测量总局从事情报工作的时候，联系人是舒曰信、沈伊娜夫妇，他收集到的军用地图资料和有关情报，由沈伊娜转交给他们的上级、当时中央特科领导王学文。而沈安娜就是沈伊娜的妹妹，在1935年1月，舒曰信向沈安娜转达王学文的指示，让她成为浙江省政府秘书处议事科速记员，此后沈安娜又担任国民党中央常务委员会等重要会议的速记员，被誉为“按住蒋介石脉搏的人”。

△1946年4月，蒋介石主持国民党中央全会，主席台右二的速记员就是沈安娜。

在沈安娜的家中，姚子健还见到了自己多年前在舒曰信家中看到过的“李先生”。有次，姚子健去舒曰信的住处谈工作，发现有位西装革履的男青年也在，舒曰信介绍说，“这是李先生。”俩人没有言语交流，就此别过。再次相见已经是60多年之后，昔日的“李先生”就是沈安娜的丈夫华明之。

唯一在世的百岁特工

在2017年5月，时值中央特科成立90周年，几位隐蔽战线特工的“二代”、“三代”自发举办纪念活动，沈安娜的女儿华克放推荐了姚子健，大家才知道，原来还有一位百岁特工在世。

那是建国以来，中央特科、中共隐蔽战线后代们的第一次大团聚，他们的父辈都有着不同寻常的传奇经历。

在武汉国民政府担任公安局长，长期潜伏“大人物”吴德峰之女吴持生，讲述了隐蔽战线上中央特科的机要交通及保障的往事；冒死将中央特科主要负责人顾顺章叛变的绝密消息告知中央的钱壮飞之孙钱泓，介绍了党中央是如何应对顾顺章叛党投敌之化险为夷的精彩故事；熊向晖的女儿熊蕾，介绍了父亲潜伏在胡宗南身边的精彩故事；在台湾从事地下工作的刘光典之子刘玉平，讲述了父亲牺牲的故事。

姚子健作为当时唯一一位在世的中央特科战士，也亲临会场，不过因为他的身体欠佳，儿子姚一群代为宣读了回忆文稿。在政知圈（微信ID：wepolitics）找到的一张会场照片中，轮椅上的姚子健坐在主席台前，主席台上姚一群正在念稿。

从事地下工作，很多人都以生命为代价。在电视剧《风筝》片尾出现的11位情报人员中，有三位牺牲在新中国成立之前，有一位牺牲在台湾，有四位在“文革”前后离世，只有三位走进了21世纪，这几年也相继离世。

2005年长期在胡宗南身边担任机要秘书的情报人员熊向晖去世。2010年，沈安娜去世。2017年2月，曾经营救过周恩来、关向应等被捕人士的黄慕兰去世。

中央特科，这个历史上颇具神秘色彩的情报保卫机构，再无亲历者能讲述它的传奇。

责任编辑：柳龙龙