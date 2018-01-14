泰国快艇爆炸27名游客来自南京 伤者名单公布

原标题：泰国皮皮岛快艇爆炸 船上27名游客来自南京，多名游客受伤

伤者在接受治疗。 微博@泰国星暹传媒 图

现代快报1月14日消息，1月14日中午，泰国南部著名旅游景点皮皮岛附近一艘快艇由于发动机爆炸，造成一人死亡，多人受伤。现代快报记者从南京市旅游委员会了解到，船上有31人，其中27位是来自中国南京的游客，多名游客受轻伤。

目前事故现场附近的快船已经帮助把伤者送到了皮皮岛医院。南京市旅游委正在了解国内组团社及游客信息，还没有收到死亡报告，伤者现被送往甲米医院接受治疗。

伤者名单：

1。徐欣，女，23

2。黄海红，女，26

3。李美华，女，63

4。吴治安，男，63

5。汪太伟，男，29

6。魏文清，女，28

7。甘莉霞，女，27

来源：现代快报

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责任编辑：柳龙龙