北京支持雄安首个专门组织成立 它可以做什么？

原标题：北京支持雄安首个专门组织成立

1月13日，北京支持雄安产业发展促进会在雄安新区揭牌，这是首个获得北京市民政部门批准成立的与雄安新区有关的社会组织。



在揭牌仪式上，雄安新区管委会副主任吴海军表示，雄安新区规划框架基本成熟，这标志着雄安新区正迈向新的发展阶段，欢迎更多企业来雄安投资创业，雄安将为具有颠覆性、创造性的技术提供试验场。



促进会到底是什么？可以做什么？



北京支持雄安产业发展促进会首任会长毛大庆表示，北京支持雄安产业发展促进会是由北京100多位企业家们联合创办，在雄安新区设立办事处，目前已经开始工作。促进会将为北京和雄安两地的企业提供服务，成为企业和政府之间沟通的桥梁，成为两地企业资源交流的平台。



“协会可以定位为雄安新区管委会市场管理服务的延伸，今后希望可以配合雄安新区管委会做市场调查，企业服务等有关方面的工作。”毛大庆说，雄安新区成立以来，很多北京的企业想到雄安了解市场，但苦于没有太多的政府资源，找不到考察的门路，有了协会，可以为北京来的企业家提供一个落脚点。



“雄安新区正处于初创起期，也最困难的时期，促进会这个时候来支撑雄安，我们不会忘记。”雄安管委会副主任吴海军表示，雄安新区规划框架基本成熟。新区要从前期以规划编制为主要内容的准备阶段，向规划实施阶段做准备。



雄安新区将建数字城市



雄安新区在建设实体城市的同时，还要同步建设一个数字城市，充分引入大数据、云计算、人工智能等技术，为政府提供全面智能化应用服务，为居民提供便捷安全的智能生活环境，为企业提供高效的智能决策。



吴海军说，雄安新区在未来发展方面将坚持走绿色发展路。引入高精尖产业集群；构建绿色公交体系；绿色市政基础设施；绿色城市指标体系。在起步规划建设阶段，将着力构建国际一流的创新体系，雄安新区将为颠覆性，创造性技术提供试验场，建设全球领先的创新高地。新区在产业选择上，以高端高新产业为主。



北京市委社工委书记宋贵伦表示，雄安新区是千年大计，国家大事，北京市委市政府也多次表态，支持雄安当成是自己的事，要全面支持雄安新区建设。北京支持雄安产业发展促进会是政府与企业、社会多方参与的一个成果，社会组织作为产业发展抓手，更有积极性，专业性更强，资源更丰富。宋贵伦说，从社会组织业务指导单位的角度来说，不希望发展更多的社会组织。“我们希望这个促进会成为北京与雄安对接的一个枢纽型社会组织，深耕领域，做好工作。”



两地未来将从8领域开展合作



同日，首届中国雄安产业发展论坛也在雄安举行，管清友、史炜、盛希泰、张一平四位专家学者在论坛主题演讲阶段做了专题发言，探讨了在中国经济新常态的背景下，北京优势资源和雄安产业需求如何有效融合。



毛大庆介绍，论坛从今年起将每年举行一次，举办地在北京与雄安两地。在首届论坛上，首都经济贸易大学金融学硕士生导师张一平介绍了北京支持雄安新区的8个领域20个合作项目，透露出北京与雄安未来一段时间将从哪些方面开展合作。

8大方面合作：

1、两省市定期协商推动三重一大项目落地。北京配合雄安规划编制城市设计。

2、设立“雄安中关村科技园区”，中关村政策全覆盖。

3、总规模500亿元京津冀协同发展基金内，设立雄安双创子基金。

4、建设京雄铁路、京石城际、固保城际、直连高速路。

5、华夏银行设立雄安分行。北京市五家国企进入雄安，为雄安服务。中关村发展、京能、排水集团、环卫集团、自来水集团。

6、由北京在雄安投资建设高水平的幼儿园、小学、完全中学、综合医院各一所，移交给雄安后，由北海幼儿园、史家胡同小学、北京四中、宣武医院提供办学办医支持。

7、由北京市妇产医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生监督所等，为雄安提供对口支持。

8、环保领域联防联控、区域协作、白洋淀保护。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）撰稿/新京报记者郭超 编辑 戴轩

责任编辑：柳龙龙