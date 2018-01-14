国企老总为何说跟领导“尿不到一个壶里”？

原标题：国企老总为何说跟领导尿不到一个壶里？

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 岳三猛）日前，山东莱芜医药公司原总经理张敬贵，因犯贪污、受贿等6宗罪，终审获刑10年10个月。

看法新闻记者注意到，此人不但涉案金额巨大——近3亿元，而且非常猖狂、狡猾。比如为维护既得利益，他曾唆使下属“上访”、围堵省国资委领导，成功使得升官的组织决定流产。

而对于上级，其曾公开声称“和那些人尿不到一个壶里”，继而面对新来的党委书记，千方百计不让进门，甚至换掉办公室的锁，迫使对方调离。

（张敬贵）

同事提意见，他怼“不干就滚蛋”

出生于1965年6月的张敬贵正是土生土长的莱芜人，2002年2月，即37岁就被提拔为市医药公司总经理、党委副书记。最初，他意气风发，带领大家把公司打造成全省医药系统效益最好的企业。

然而，伴随企业的壮大，他唯我独尊、蛮横霸道的另一面也潜滋暗长，甚至遇到同事提意见竟直接用“不干就滚蛋”怼回去，而公司决策“在酒桌上议一议说不定就有灵感了”。

他曾对给他提意见的职工说：“我可是省医药集团管的干部。”可他后来的所作所为表明，他根本没把自己当作省医药集团管的干部，他在公开场合说：“我和集团那些人尿不到一个壶里。”

结果则是短短几年，市医药公司的资产和业务逐步被转到由张敬贵持股的公司，下属国企甚至变成了负债6100多万元的空壳。如果再晚调查半年，通过破产改制，他们将完成侵吞国有资产的行为。

2015年的最后一天，即12月31日，张敬贵落马。两年后的2017年12月25日，该案在莱芜中院终审宣判，那些触目惊心的细节获得公开。从罪名和涉案金额来看：

张敬贵贪污833万余元，受贿18.3万元，职务侵占42万余元，非国家工作人员受贿6.5万元，国有公司、企业人员滥用职权犯罪数额为2572万余元，故意销毁会计凭证、会计账簿犯罪数额为2.57亿余元。

总而言之，他犯6宗罪，获刑10年10个月，并被处罚金31万元。

看望姑母的1000元，他也公款报销

看法新闻记者注意到，在敛财方面，此人简直把公司当作予取予求的钱袋子，肆意贪腐。其中，他的儿子上学、买车、买房都使用了公款。

2007年至2010年期间，其子张某在上海、沈阳读书，所花费的4万多，就走了公款报销。当儿子提出购买奥迪A6L时，他让下属购买5万元的卡，变现4.6万后支付车款。待到张某准备买房，他又如法炮制，多次巧立名目、公款报销。

除了为子牟财，他曾于2011年春节前看望姑母，并给她1000元，回头走了公款报销；2013年其母翻盖老宅，张敬贵出了8万元，回头还是走了公款；甚至于2015年10月大学同学聚会，他共花了2.2万，也是公款报销。

此外，他买摄像机花的1万元、在养生会所消费的1082块钱、买画还信用卡的5万元，也统统变相通过公款报销。

（贵都商城与贵都酒店）

必须要指出的是，上述公款报销款只是他揣到兜里900万多之中很小的一部分。

莱芜中院审理后查明，张敬贵最大的一笔贪污款为778万余元。原来，2004年11月至2006年9月，莱芜市医药公司投资建了一座六层综合楼，准备经营酒店和超市。

2006年6月，他决定由市医药公司中层以上人员投资成立贵都商城，自己出资169万元，控股51%，成为实际控制人。楼建好后，他又作出决定：由贵都商城经营该综合楼，每年租金为96万元。截至案发，市医药公司共收租888万。

然而，经莱芜市价格认证中心鉴定，市医药公司应当向贵都商城收取租赁费1666万余元。换句话说，张敬贵利用职务上的便利，通过国企少收租赁费的手段非法占有778万余元。

其实，他不但大肆攫取国有资产，还把手伸向了职工的工资。比如其要求职工每人办理一张贵都商城的购物卡，每月从工资中扣除100至200元进行充值，强制消费。7年间，共克扣职工工资561.14万元。

调查人员查账，遭拉闸断电

看法新闻记者注意到，在张敬贵众多的犯罪事实中，“小金库”是一个绕不开的词。滥用职权罪、销毁账簿罪都与此紧密相关。

在滥用职权方面，经张敬贵同意，下属公司搞了9个小金库，把药品返利、虚高价格入账、虚列费用等产生的钱都纳入其中。5年时间里，这些小金库隐匿了4190万余元，而应当归属市医药公司的共2572万余元。

法院认定，张敬贵的上述做法，使得国有资产遭受重大损失。必须要指出的是，这些小金库是为他服务的，比如说他买了一套房，需要交3.6万元的契税和维修基金，这笔钱正是从“小金库”的公款中报销。

2015年10月19日以来，莱芜市纪委对张敬贵的有关问题进行调查，要求其提供市医药公司下属公司完整、真实的账目。为防止问题曝光，张敬贵安排下属采取火烧、粉碎机粉碎的方式，销毁了全部的账目。

对于此节，《中国纪检监察报》曾有更为生动、详细的报道。2016年6月，该报披露，当调查组要账本时，财务人员上楼得到张敬贵同意后才敢去取，故意磨磨蹭蹭，几个小时拿不来，拿来两本，其中一本还拿错了；调查人员上厕所都有人“陪着”；晚上到公司查账时房间被拉闸断电。

除了正面阻挠，他还暗地里对抗，比如安排财务人员连夜重新抄账、篡改凭证，再比如与人建立攻守同盟，如果感觉对方顶不住，他就安排其装疯装病住院，使得10余人因此不堪压力称病入院。

最终，法院查明：销毁的“小金库”账目，收支合计2.57亿元，其中收入1.5亿。

唆使下属上访，致调离决定泡汤

大肆敛财、设立小金库，这也就怪不得当上级要对其升官时，张敬贵做出了极其反常的举动。

2013年3月，市医药公司上级单位——省医药集团任命张敬贵为省医药集团公司总经理助理。

不愿离开莱芜的张敬贵在任职公示期间，通过暗示唆使，使得心腹干将胁迫利诱公司中层以上管理人员60余人到省国资委“上访”。他们在省国资委办公大楼滞留三天两夜，围堵省国资委主要领导办公室，大声喧闹，严重干扰了省国资委正常办公秩序。

公示期结束的当天上午，部分管理人员带领40余名职工又聚集到省医药集团公司闹事，要求马上撤销对张敬贵的任职决定。最终，省医药集团不得不从稳定角度考虑，决定张敬贵继续留任。

看法新闻记者注意到，既然调不走，上级决定派新人任公司党委书记、副总经理。张敬贵对此百般阻挠。于是，在上级派人宣读任命文件过程中，该公司管理员故意曲解党章，带头起哄，抵制任命决定。

结果，原本严肃的组织任命，张敬贵却指使下属上演了一场令人难以置信的闹剧，宣布任命决定的领导和新任党委书记被迫返回省城。其后，他还安排人阻止党委书记进单位大门、趁后者外出将办公室门锁换掉，迫使后者只得另行安排工作。

此外，当上级提拔两人为市医药公司班子成员时，他对此不认可，竟然长期不让这两名班子成员参加党委会，并且只按中层管理人员的工资标准发给他们工资。

而遭遇市纪委调查时，张敬贵为摆平此事，四处打听后找到一个声称在中央有关系的苏某某帮忙协调，并送上200万。当然，事实证明，再狡猾的狐狸也敌不过好猎手。

责任编辑：柳龙龙