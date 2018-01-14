长沙理工大学设“社会主义‘有点潮’”研究中心

原标题：长沙理工大学成立全国第一家“社会主义‘有点潮’”研究中心

1月7日，全国第一家专门从事“社会主义‘有点潮’”的研究与咨询服务的智囊机构“社会主义‘有点潮’”研究中心成立大会暨揭牌仪式在长沙理工大学马克思主义学院举行。湖南省委宣传部副部长肖君华、武汉大学马克思主义学院院长佘双好、湖南大学马克思主义学院院长张国祚、《光明日报》高级编辑曹建文、省社科规划办主任骆辉莅临会议指导。校党委书记付宏渊、党委副书记邹宏如，宣传部、社科处、教务处、学工处、团委、文法学院、艺术学院以及马克思主义学院的领导和教师代表共四十余人参加会议。邹宏如主持会议。

付宏渊宣读了学校《关于成立“社会主义‘有点潮’”研究中心的决定》，指出“社会主义‘有点潮’”研究中心的成立是更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想以及《社会主义“有点潮”》电视理论片进教材、进课堂、进头脑的重要措施，是推动长沙理工大学广大师生学习、宣传和研究《社会主义“有点潮”》的重要手段。

付宏渊为“社会主义‘有点潮’”研究中心揭牌。马克思主义学院院长陈万球、党委书记易显飞接受研究中心授牌。

邹宏如在讲话中指出，要充分认识到“社会主义‘有点潮’”研究中心的重要地位和作用，要准确把握“社会主义‘有点潮’”研究中心的功能定位与任务目标，要切实形成推动“社会主义‘有点潮’”研究中心建设和发展的合力，努力将“社会主义‘有点潮’”研究中心建成省内一流、国内知名的智库。

肖君华在讲话中指出，研究中心的成立是深入学习党的十九大精神的重要举措，是讲政治的表现，是学习贯彻十九大精神往深处走、往心里走的重要举措。建好建强“社会主义‘有点潮’”研究中心，要对标十九大精神，作好顶层设计；要对标新型专业智库建设的新要求，将“社会主义‘有点潮’”研究中心打造成新型应用型研究高地；要对标学科、领域的最前沿，明确中心近期的研究方向，找准生长点、着力点与突破点；要对标学校“双一流”建设的新要求，把“社会主义‘有点潮’”研究中心作扎实，作出品牌。他还对“社会主义‘有点潮’”研究中心提出了“七个一”的发展思路。

与会专家对“社会主义‘有点潮’”研究中心的成立表示祝贺，表示《社会主义“有点潮”》这一理论节目是集政治语言、学术语言与大众语言相结合的典范，是“理论湘军”的一张亮丽名片；“社会主义‘有点潮’”研究中心的成立本身就是一项重大的创新成果，并对如何建设好“社会主义‘有点潮’”研究中心与对接学校“双一流”建设提出了诸多有益的建议。

邹宏如代表学校党委表示，建设好研究中心，责任重大，使命光荣，校党委将高度重视，大力支持，落实落细，建好建强研究中心，要力争经过3-5年时间的建设，把中心建成省内一流、国内知名的特色研究智库。

来源：长沙理工大学官网

责任编辑：张义凌