川大公布一流大学建设方案 设首席科学家负责制

原标题：全面开启建设中国特色世界一流大学新航程——四川大学召开世界一流大学建设推进大会

来源： 新闻中心 王彦东 摄影 杨秀建 王允保

建设世界一流大学是学校对党中央、历史和人民作出的庄严承诺，是川大每个组织和每一位川大人义不容辞的责任和使命。1月12日，四川大学召开世界一流大学建设推进大会，学校全体校领导、老领导、院士、杰出教授、重点建设学科（群）和超前部署学科首席科学家、责任教授、长江学者、二级岗教授、国家杰出青年基金获得者、“千人”计划专家、教学名师、“四青”人才、校长助理、各部处、业务实体、学院、研究所领导班子、正高职称以上人员、离退休人员代表，教职工代表、学生代表共计2000余人齐聚望江校区体育馆，汇聚成磅礴的川大力量，标志着学校世界一流大学建设“施工图”正式实施。

大会在庄严肃穆的国歌声中拉开帷幕。

副校长许唯临代表学校作《四川大学世界一流大学建设实施方案》报告，对学校世界一流大学建设实施方案的形成过程、指导思想与总体目标、学科现状与挑战、“十个一流”建设、“4+1”学科体系建设和体制机制改革等方面做了介绍和说明。

建设世界一流大学和一流学科，是党中央、国务院作出的重大战略部署，对于提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础，具有十分重要的意义。去年9月，国家公布了世界一流大学和一流学科（简称“双一流”）建设高校及建设学科名单，四川大学入选世界一流大学建设A类高校。根据学校第八次党代会关于全面推进学校党的建设新的伟大工程和建设世界一流大学新的伟大事业的战略规划，在世界一流大学建设三步走“路线图”的基础上，学校抓紧制定了世界一流大学建设的“施工图”，形成了《四川大学世界一流大学建设实施方案》。学校坚持“扎根西部、强化特色、创新引领、世界一流”的理念，以大力建设具有“中国特色、川大风格”的世界一流大学为总体目标，坚持三步走战略，第一步力争到2020年，口腔医学、化学、材料科学与工程等多个学科进入世界一流行列，学校接近世界一流大学水平；学校人才培养质量全国领先，科学研究、社会服务和文化传承创新水平国际先进。第二步力争到2030年，一批学科进入世界一流行列，多个学科进入世界一流前列，学校迈入世界一流大学行列；学校率先走出一条西部高校建设世界一流大学的特色发展道路，建成具有中国特色、川大风格的世界一流大学。第三步力争到2050年，若干学科国际领先，学校进入世界一流大学前列；为实现中华民族伟大复兴的中国梦，为人类文明和世界进步做出川大贡献。

为建成具有“中国特色、川大风格”的世界一流大学，学校确定了世界一流大学建设的总体内容，重点着力一流师资队伍建设、一流拔尖人才培养、一流学科平台建设、一流科研创新体系、一流成果转化机制、一流华西医疗服务、一流校地合作体制、一流国际合作交流、一流文化传承创新、一流环境条件保障等“十个一流”建设。学校坚持“面向人类发展进步、面向未来科学方向、面向世界学术前沿、面向国家区域重大需求”的原则，激励优势特色学科争第一，推动交叉融合学科和前沿探索学科国际领先，引导面向未来学科实现世界首创，同时，超前部署一批聚焦未来新方向、新领域的学科，从而形成优势特色学科、交叉融合学科、前沿探索学科、面向未来学科和超前部署学科“4+1”的学科发展布局，重点建设12个一流学科（群）和19个超前部署学科（群）。

在世界一流大学建设的管理体制上，学校设立“首席科学家负责制”，聘任首席科学家全面负责学科建设管理，并签订目标责任书、接受国家和学校的考核评估。推进大会上，校长李言荣逐一为重点建设学科（群）和超前部署学科的首席科学家们颁发了聘书，并与重点建设学科（群）和超前部署学科的首席科学家们签署了《一流学科建设目标责任书》。

学院是学校办学的主体，对学科建设负主体责任，学院党政主要负责人肩负领导责任。为确保落实落细世界一流大学建设目标责任，校党委书记王建国与各学院签订2017-2021年度基层单位领导班子任期考核目标任务书。

四川大学在制定世界一流大学建设“施工图”过程中，根据党的十九大“健康中国”的战略部署，发挥华西医学学科优势特色，专门制定了华西医学整体迈入世界一流的“1+3+N”建设行动纲领，同时瞄准世界医学前沿、国内民生需求以及“一带一路”国家战略要求，重点打造医学大数据中心、老年康养医学中心、灾难医学中心、深地医学中心、健康食品科学评价体系研究中心五个“医学大健康”校级中心。推进大会上，王建国、李言荣共同为五个中心授牌。

随后，重点建设学科“以生物治疗为主导的前沿基础医学与创新药物学”的首席科学家魏于全院士，代表全体首席科学家在大会上发言，表达了首席科学家们不忘初心、不辱使命，带领学科领跑世界前沿的坚定决心和信心。

李言荣在大会上围绕“干在实处走在前列 加快建设中国特色世界一流大学步伐”，对学校全面推进世界一流大学建设作出部署。一是要牢牢把握学校建设世界一流大学的核心任务。坚持以一流的人才培养为中心，以一流的师资队伍建设为保障，以一流的科技创新能力为动力引擎，以一流的学科建设为牵引，来引领、来带动整个学校的发展。二是每个川大人都要把建设世界一流大学的责任、使命与担当扛在肩上、放在心上、抓在手上。加快推进世界一流大学建设，关键在行动，重点在落实，核心就在于川大每个师生员工、特别是每个教授、每个干部都要干在实处、走在前列，以世界一流大学的标准和要求，去改进和提升人才培养、科学研究、师资队伍、国际化水平等能力。为此，我们首先要做到在制度上有保障，在责任上有担当，在追求卓越、争创一流的氛围上要去营造，真正把川大人的思想和行动都统一到建设中国特色世界一流大学的“施工图”上来。李言荣强调，站在新的历史起点上，创建中国特色的世界一流大学，既是我们川大大发展的历史性机遇，也是学校第八次党代会确定的“三步走”战略的关键阶段。全体川大人一定要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，奋力推进学校“两个伟大”，为把川大早日建设成世界一流大学而努力奋斗。

王建国在大会上作了主题为“不忘初心勇于担当 砥砺前行 为加快建设中国特色世界一流大学不懈奋斗”的讲话。他指出，四川大学作为国家世界一流大学建设高校，应勇于站在时代潮头，勇于承担新时代赋予的历史使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，始终牢记“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的初心和使命，全面加快世界一流大学建设步伐，为实现中华民族伟大复兴的中国梦继往开来、不断前进。学校已制定了世界一流大学建设实施方案，绘就了宏伟蓝图。他就推进学校世界一流大学建设，把宏伟蓝图变为现实，作出六点强调。一是要明确目标，大力推进各项建设任务。二是要落实责任，层层强化履职担当。三是要深化改革，增强发展内生动力。四是要科学决策，提升学院治理能力。五是要强化考核，努力确保各项建设任务成效。六是要切实加强党的建设，把世界一流大学建设伟大事业不断推向前进。王建国希望学校每一位教职员工，都要紧紧围绕学校世界一流大学建设目标，立足岗位争创佳绩，积极为学校世界一流大学建设贡献智慧和力量。希望每一名川大学子，勤奋学习、刻苦拼搏，不断提高思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，努力成为能够担当中华民族复兴大业的又红又专的社会主义事业建设者和接班人，为学校世界一流大学建设增光添彩。希望川大每一位海内外校友，以多种方式关心支持母校的建设和发展，为母校的发展不断贡献智慧和力量。

晏世经副校长在主持大会时指出，建设世界一流大学，使命崇高、任务艰巨、责任重大。让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，深入学习贯彻党的十九大精神，更加坚定道路自信、使命自觉、奋斗自强，全面加快具有中国特色、川大风格的世界一流大学建设步伐，为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”贡献川大力量。

责任编辑：张义凌