台海对岸突然打来新年“第一炮” 三峡大坝成目标

原标题：猝不及防！台海对岸突然打来新年第一炮！

北京的哥笑而不语。

台湾专家又出“金句”了。

这次出面的是淡江大学整合战略科技中心执行长苏紫云。他13日在公开演讲中建议台当局，花300亿新台币买1000枚中程导弹，“就能封锁中国30多个机场”。现场有人好奇问，炸掉三峡大坝需几枚导弹？苏回答：两枚就够了。

苏紫云（来源：民报）

据台《民报》13日报道，台湾被称为“扁马智囊团”的“北社”13日下午举行演讲会。在提及M503航线及大陆空军绕台时，苏紫云声称，大陆的飞机现在“乱飞”，“想做叶问，一个打十个”。台湾的防务“应该要用新思维来取代旧思维”。

苏紫云宣称，台当局应朝“防务经济”的方向发展。军售或武器发展应以“弹药”优先，中程导弹一枚3000万新台币，光是300亿就差不多可以买1000枚中程导弹了，而这些数量的导弹可以“封锁”大陆30多个机场，让对方的登陆部队无法行动。

现场有听众提问，若要炸掉三峡水坝需要几颗？苏紫云则宣称“应该两枚就够了”。他声称，部署导弹主要是防御性质，且在战争法上水坝是民用目标，并不是军事正当的目标。他还自作幽默的说，“有些事能做但不能说”。

台湾“雄风”-3型反舰导弹

苏紫云用“不沉的神盾舰”来形容台湾的地位。他声称，现在的隐形战机，物理上的期限是30公里，进入范围就容易被侦测到。因此，他声称，“我们现在应该补的要中程导弹”，相当精锐的以色列海军舰艇，也曾经被沙特阿拉伯的导弹“打的不要不要的”。

苏紫云还声称，“外交”必须要靠实力，蔡英文去哪访问这类都维持不久。台湾应当增加自身的“防务预算”，发挥自身的优势，比如，法德的军背心都是台湾做的，俄罗斯的导弹的触控电脑，也是台湾的神碁做的，无人机和军用机器人也是未来发展的方向。

对此，有军事观察人士表示，从军事角度来看，台军有能力威胁三峡大坝的安全吗？三峡大坝是混凝土重力大坝，本身有着非常高的坝体强度，可依靠自身重力来保持稳定，大陆曾对三峡大坝进行过多次高强度爆破，不但常规武器对其毫无作用，就连小当量的核武器也能抵挡。

此外，大陆在三峡大坝周边部署有高密度的防空反导系统，建设有多层次的防空拦截体系，具备拦截各种导弹、战机的能力。

三峡大坝

国台办发言人安峰山曾表示，两岸关系和平发展才是台海和平稳定的根本保障。搞“台独”分裂对台海和平稳定是最大的威胁。在当前两岸的实力对比日益悬殊的现实下，搞对抗、搞“以武拒统”是没有出路的。台湾方面只有放弃“台独”立场和敌对思维才能真正维护台海和平稳定。

环环：苏专家的言论，虽然从军事角度听来十分不靠谱，但我们尊重每个人在白天做梦的权利。

执笔：王敏

责任编辑：张岩