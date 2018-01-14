光明日报：新时代全面从严治党 重整行装再出发

原标题：【理上网来·辉煌十九大】新时代全面从严治党 重整行装再出发

全面从严治党永远在路上。党的十九大报告提出要“坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。”1月11日，习近平总书记在第十九届中央纪委第二次全体会议上发表重要讲话时强调，“要全面贯彻党的十九大精神，重整行装再出发，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，开创全面从严治党新局面。”发出了全面从严治党重整行装再出发的伟大号召，为新时代把党建设得更加坚强有力指明了方向。

全面从严治党是党的建设新的伟大工程中一场深刻的自我革命，是一场攻坚战，也是持久战。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持集中统一领导和以上率下垂范，紧紧盯住全面从严治党不力这个症结，坚持发扬我们党历史上行之有效的好经验好做法，深化对管党治党规律的认识、创造新的经验，全面从严治党成效卓著。

五年多来，全面从严治党的成绩来之不易，习近平总书记在此次会议上系统、深刻总结了全面从严治党的“六条经验”，强调从战略高度处理好坚持思想建党和制度治党、坚持使命引领和问题导向、坚持抓“关键少数”和管“绝大多数”、坚持行使权力和担当责任、坚持严格管理和关心信任、坚持党内监督和群众监督这六对相统一的关系。这“六条经验”既揭示了全面从严治党取得历史性成就的深刻原因，也为全面从严治党重整行装再出发作了充分准备。

党的十九大报告强调，“全党要清醒认识到，我们党面临的执政环境是复杂的，影响党的先进性、弱化党的纯洁性的因素也是复杂的，党内存在的思想不纯、组织不纯、作风不纯等突出问题尚未得到根本解决。要深刻认识党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验的长期性和复杂性，深刻认识党面临的精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险的尖锐性和严峻性，坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展”。在党的十九大期间，习近平总书记用“三个不能有”明确告诫全党，“在全面从严治党这个问题上，我们不能有差不多了，该松口气、歇歇脚的想法，不能有打好一仗就一劳永逸的想法，不能有初见成效就见好就收的想法”。逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻。形势和任务要求全面从严治党不能有片刻懈怠，必须以时不我待只争朝夕的精神重整行装再出发。

特别面对当前党的队伍和自身状况发生重大而深刻的变化，党的建设越往后剩下的越是“硬骨头”、越是深层次的问题，迫切要求全面从严治党一以贯之、坚定不移，坚持问题导向，保持战略定力，排除错误思想干扰，重整行装再出发，不断把全面从严治党引向深入。

97年的党建历史告诉我们，只有具体才能深入。全面从严治党重整行装再出发，向未来挺进、向纵深发展、向基层延伸，必须有具体的思路举措。习近平总书记在此次全会上对全面贯彻党的十九大精神、深入推进全面从严治党提出了“五项举措”，即加强政治建设、落实中央八项规定、全面加强纪律建设、深入推进反腐败斗争、提高纪检监察机关自身免疫力。为把全面从严治党引向深入提供了具体举措。当前，全面从严治党重整行装再出发，我们党既要政治过硬、意志坚定，也要本领高强、举措得当，“五项举措”掷地有声，为以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入作出了战略部署。

党的十九大报告强调，“中国特色社会主义进入新时代，我们党一定要有新气象新作为。打铁必须自身硬。党要团结带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇把党建设得更加坚强有力”。立足于十八大以来全面从严治党新基础，沿着全面从严治党新征程，新时代全面从严治党重整行装再出发的号召已经发出，以总结“六条经验”、提出“五项举措”为契机，中国共产党人将以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，坚定不移地继续深入推进全面从严治党，不断提高党的长期执政能力和全面领导水平，不断提高党的建设质量，把党建设得更加坚强有力，为伟大斗争、伟大事业和最终实现伟大梦想提供的根本保证。

来源：光明日报

责任编辑：张义凌