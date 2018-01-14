中纪委通报22起违纪问题 有官员办公室60多平

原标题：办公用房60多m²、假公函应付整改。。。双周通报22起违纪问题！

1。河北省赤城县农牧局党组成员、副局长李汉瑞超标准使用办公用房问题。李汉瑞在使用本人办公室的同时，长期占用单位值班室。2017年10月，李汉瑞受到党内警告处分。（河北省纪委）

2。内蒙古自治区包头市昆都仑区林荫路街道党工委书记、人大工委主任张杰违规组织公款吃喝问题。2017年3月24日下午，张杰邀请记者来单位采访，采访结束后，安排在某酒店就餐，张杰又以个人名义邀请5名无关人员参加，当晚餐费共计1026元，后在单位财务报销。2017年12月，张杰受到党内警告处分。（内蒙古自治区纪委）

3。吉林省梅河口市一座营镇农业技术推广站科员、乡建助理鲍吉伟违规操办升学宴问题。2017年8月26日，鲍吉伟在其家中为儿子操办升学宴，违规收受礼金3.82万元。鲍吉伟受到党内严重警告处分，并退还违规收受礼金。（吉林省纪委）

4。上海市静安区市场监督管理局彭浦所所长凌云接受监管对象宴请等问题。2016年11月17日，凌云接受监管对象某餐饮公司宴请，并收受礼品。凌云受到党内警告处分。（上海市纪委）

5。江苏省泰兴市经济开发区社会事业局局长冯斌违规收受管理服务对象购物卡问题。冯斌分工联系江苏有线泰兴分公司滨江广电站，2016年、2017年春节前，冯斌先后两次在办公室收受滨江广电站站长冯某某所送的超市购物卡4张，共计价值人民币3500元。2017年10月，冯斌受到党内警告处分。（江苏省纪委）

6。安徽省宿州市埇桥区芦岭派出所副所长邓亚东违规操办满月酒问题。2017年8月13日中午，邓亚东在某酒店举办其子满月酒，除亲属以外，邓亚东违规收受芦岭派出所辅警和其他管理服务对象等31人礼金共计8100元。邓亚东受到党内警告处分，退还违规收受礼金。（安徽省纪委）

7。江西省婺源县森林公安局城郊派出所所长赵福忠私车公养问题。2017年5月至8月，赵福忠先后7次安排他人使用单位公务加油卡为其私家车加油共计1855.78元。赵福忠受到党内警告处分，有关违纪款追缴财政。（江西省纪委）

8。湖北文理学院后勤集团总经理助理赵基红违规公务接待问题。2015年5月，时任后勤集团办公室主任赵基红，分两次集中报销2014年1月以来的不规范招待费16笔。2016年上半年，后勤集团开展检查整改工作时，为补齐相关手续，赵基红委托亲戚找了一些虚假接待公函，作为整改材料补充进所报账目中。2017年6月，赵基红受到党内警告处分。（湖北省纪委）

9。海南省乐东县建设工程质量安全监督站办公室主任何书运等人违规收受礼金问题。2017年1月，何书运、副站长蔡吉财、监督一组监督员高中宇、监督三组组长卢武传和监督员黎兴行等人分别收受该站业务往来单位人员所送礼金5000元。2017年10月，何书运受到党内严重警告处分，蔡吉财、高中宇、卢武传、黎兴行分别受到党内警告处分。相关违纪款已收缴。（海南省纪委）

10。甘肃省张掖市中医院党委书记、院长陈强超标准配备使用办公用房问题。2017年4月，陈强搬入新改造装修的市中医医院综合楼办公，配备使用的办公室面积达到62.3平方米，超出规定标准。陈强受到党内严重警告处分。（甘肃省纪委）（中央纪委监察部网站 赵国利 整理）

责任编辑：张岩