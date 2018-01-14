人民日报海外版谈任性旅游:“巨婴”咋就这么多?

原标题：从高铁堵门到“任性旅游”，社会中的“巨婴”咋就这么多

这种“巨婴式”游客的出现，体现出的是中国人对于自我主体责任认知的缺失。“出了事有国家照顾”成了他们“任性”行动的依据，孰不知他们的行为已经造成了对国家资源的浪费，对公共资源的滥用。

“领事直通车”有关叙利亚通知截图

2017年11月21日起至今，外交部在不到两个月的时间内接连发布四次公告提醒中国游客不要前往叙利亚，称目前叙利亚的局势并不具备接受游客的条件。但仍然有旅行社不顾警告，组织“叙利亚摄影之旅”等多个旅游项目，同时，多家自由行网站也依旧将叙利亚自助旅行项目挂在网页上，面对这样几经劝阻却无动于衷的游客，外交部和中国驻叙利亚大使馆只能再三发布公告来进行提醒。

随着中国经济发展水平和人民生活水平的提升，越来越多的中国游客走出国门，脚步也越走越远，外交部和驻外使馆的任务也越来越重，“记得打疫苗，不要前往危险地区”等等公告提醒力图切实保护到中国游客的利益。但同时，部分游客对于领事公告视若无睹，出事时又抱怨国家救援不力，网友给予这些游客一个统一的名称——“巨婴式”游客。

中华人民共和国驻登巴萨总领事馆官网截图

联系到不久前发生的巴厘岛事件，中国对于本国游客及时有效的救援引得各界一直好评，网友直呼“给力”。但中国高效救援游客的背后，也引发了令人深思的问题。从中华人民共和国驻登巴萨总领事馆的官网上可以看出，从2017年9月开始，领事馆多次发出通知公告提醒中国游客“巴厘岛阿贡火山处于最高警戒级别，游客需防范风险”，但到11月，仍有大量中国旅客前往巴厘岛旅游，终因机场关闭被滞留在巴厘岛当地。由此可见，部分中国旅客，完全没有重视外交部的安全提醒，没有将自己的人身安全当回事，也没有考虑到是否会给别人带来麻烦。

这种“巨婴式”游客的出现，体现出的是中国人对于自我主体责任认知的缺失。“出了事有国家照顾”成了他们“任性”行动的依据，孰不知他们的行为已经造成了对国家资源的浪费，对公共资源的滥用。

其实，这种“巨婴式”心态不仅仅出现在走出国门的中国游客身上，国内此类事件也时有发生。近日，一名带着孩子的女性旅客一等老公为名强行阻挡车门关闭的事件也闹得沸沸扬扬。尽管该名乘客受到2000元的罚款，但网络上对于该女性旅客的讨论依旧没有停止。一波未平一波又起，高铁堵门事件并没有因此消失，反而又有“续集”接连上演。11日，陕西宝鸡南站，一女子因与丈夫发生矛盾，而用身体堵门阻拦高铁关门。高铁作为公共交通工具，每天运送成千上万的旅客，因为个人事务而阻拦高铁发车，不仅仅具有安全风险，还会影响整个高铁网络的运营，连锁反应引发的后果将不堪设想。

不听劝阻“任性”出国旅游也好，不顾他人随意阻拦高铁也好，都是中国“巨婴式公民”心态的体现。心理学家武志红曾说：“中国90%的成年人，都是巨婴”。这种“巨婴式”心态体现在公民角色上，就是以自身利益为重，事事都要依赖国家，遇到危险有国家照顾、出现问题要以“我”为主。因为个别“巨婴式公民”的出现，可能会造成社会公共资源的浪费，影响社会公共秩序的稳定。

“没事，有国家呢！”“我觉得十秒钟就能下来的事儿，为什么就不让他下来呢？”出了事，无论大小都要“找国家”，将公共资源肆意为我所用还不以为意，此类“巨婴式”公民心态，剥离了自己对于自我的主体责任，是一种完全把自己交给国家，缺乏信达公民意识的体现。每个人的第一责任人都是自己，国家政府有义务也有责任保护每一位公民的利益，但并不代表认可这种为少部分利益而忽视公共利益的做法。

责任编辑：张岩