泰国皮皮岛游艇爆炸 27名中国游客名单公布(图)

原标题：泰国皮皮岛游艇爆炸 27名中国游客名单公布
来源：封面新闻
封面新闻泰国普吉现场报道（李彦 记者 吴冰清 胡瑶 吴枫 邓景轩 李强）1月14日，泰一艘载有多名中国游客和5名泰人的快艇于上午抵达皮皮岛VIKING洞时，突然发生漏油并起火爆炸。
封面新闻记者正在现场，刚刚收到该游艇上中国游客名单，一共有27名，目前有5名中国游客重伤。
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