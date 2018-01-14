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泰国皮皮岛游艇爆炸 27名中国游客名单公布(图)

泰国皮皮岛游艇爆炸 27名中国游客名单公布(图)
2018年01月14日 20:36 新浪综合
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　　原标题：泰国皮皮岛游艇爆炸 27名中国游客名单公布

　　来源：封面新闻

　　封面新闻泰国普吉现场报道（李彦 记者 吴冰清 胡瑶 吴枫 邓景轩 李强）1月14日，泰一艘载有多名中国游客和5名泰人的快艇于上午抵达皮皮岛VIKING洞时，突然发生漏油并起火爆炸。

　　封面新闻记者正在现场，刚刚收到该游艇上中国游客名单，一共有27名，目前有5名中国游客重伤。

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责任编辑：柳龙龙

皮皮岛游艇爆炸
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