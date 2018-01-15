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教育部财务司长吴国生任兰州大学党委常务副书记

教育部财务司长吴国生任兰州大学党委常务副书记
2018年01月15日 22:26 澎湃新闻
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　　原标题：教育部财务司司长吴国生调任兰州大学党委常务副书记

　　@兰州大学 1月15日 19时48分消息：

　　中共教育部党组决定，吴国生同志任兰州大学党委常务副书记（正厅级）。

微博@兰州大学 图微博@兰州大学 图

　　来源：@兰州大学

责任编辑：霍宇昂

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