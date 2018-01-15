教育部财务司长吴国生任兰州大学党委常务副书记

原标题：教育部财务司司长吴国生调任兰州大学党委常务副书记
@兰州大学 1月15日 19时48分消息：
中共教育部党组决定，吴国生同志任兰州大学党委常务副书记（正厅级）。
微博@兰州大学 图
来源：@兰州大学
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