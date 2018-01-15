女排奥运冠军魏秋月当选共青团天津市委副书记

原标题：女排国家队前队长魏秋月当选共青团天津市委副书记

魏秋月

新华社天津1月15日电（记者李鲲）记者15日从共青团天津市委获悉，中国女排国家队前队长、奥运冠军魏秋月当选为共青团天津市委副书记。

共青团天津市第十四次代表大会当日完成各项议程后闭幕，大会选举产生了由62名委员、27名候补委员组成的共青团天津市第十四届委员会，审议通过了王峰同志代表共青团天津市第十三届委员会所作的工作报告。

随后，共青团天津市第十四届委员会第一次全体会议召开，选举王峰为共青团天津市第十四届委员会书记，王凤、王珂、傅晟、于中鹏（挂职）、宫璐璐（兼职）、魏秋月（兼职）、李思睿（兼职）为副书记。

1988年出生的魏秋月是中国女排最受欢迎的明星之一。在北京奥运会、伦敦奥运会和里约奥运会周期，她都担任中国女排的二传，曾任女排国家队队长，并随队夺得了2015年世界杯和2016年里约奥运会的冠军。

2017年，魏秋月在和天津女排队友一起打完全运会后宣布退役。（完）

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