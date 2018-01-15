俄外长：俄中在一系列国际问题上的合作紧密高效

新华社莫斯科1月15日电（记者王晨笛 栾海）俄罗斯外长拉夫罗夫15日在“总结2017年俄罗斯外交工作”新闻发布会上回答新华社记者提问时表示，长期以来，俄罗斯和中国在解决朝核问题、叙利亚问题、欧亚一体化等重大国际问题上均保持着紧密、高效的合作。

拉夫罗夫指出，当前朝核问题已成为当今世界的严重问题之一。俄罗斯和中国共同提出了解决朝核问题的“路线图”，俄中两国将继续支持朝核问题有关方面开展直接对话。

拉夫罗夫表示，在叙利亚问题上，俄中两国均主张叙利亚问题应在严格遵守联合国安理会相关决议基础上，通过政治手段加以解决。参加政治对话的叙利亚反对派应体现充分的包容性和广泛的代表性。

拉夫罗夫表示，俄中两国在欧亚大陆一体化方面的合作也在进行。两国领导人正在积极推动欧亚经济联盟与“一带一路”倡议的对接。现在，欧亚经济联盟中的一些成员已经开始与中方研究一些具体的经贸合作协议。与此同时，欧亚经济联盟也正在与上海合作组织开展合作对接。

2017年12月25日，中国驻俄罗斯大使李辉接受记者采访时表示，2017年是中俄全面战略协作伙伴关系继续保持高水平运行的一年，也是两国务实合作取得丰硕成果的一年。双边各领域交流机制不断巩固，两国关系发展根基扎得更深、更实、更牢。（完）

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