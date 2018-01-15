王林虎任青海海东代市长 鸟成云辞职(图/简历)

原标题：王林虎任青海海东副市长、代市长，鸟成云不再担任海东市市长
1月14日，青海海东市召开全市干部大会，市委书记鸟成云主持会议，省委组织部常务副部长杜捷宣布省委干部任命决定。省委决定：王林虎同志任中共海东市委委员、常委、副书记，海东市人民政府市长人选、海东工业园区管委会主任，鸟成云同志不再担任海东市人民政府市长。
海东市二届人大常委会召开第八次会议
任命王林虎为海东市人民政府副市长、代市长
1月14日下午，海东市第二届人民代表大会常务委员会第八次会议召开。
会议接受了鸟成云同志关于辞去海东市人民政府市长职务的请求，会议决定任命王林虎为海东市人民政府副市长、代市长。
据青海海西州政府官网
王林虎简历
1987.09--1990.07 青海师范大学政教系政治教育专业学习
1990.07--1992.07 青海第一毛纺厂干部
1992.07--1995.07 青海省西宁市轻纺局办公室副主任
1995.07--1997.05 青海省西宁市政府办公厅工交秘书处秘书
1997.05--1997.11 青海省西宁市政府办公厅工交秘书处主任科员
1997.11--1997.12 青海省西宁市政府办公厅工交秘书处处长（正科级）
1997.12--2000.03 青海省西宁市政府办公厅秘书三处处长（正科级）
2000.03--2001.02 青海省西宁市政府办公厅副县级干部
2001.02--2003.04 青海省西宁市经济技术开发区管委会副主任（副县级）
2003.04--2006.06 青海省西宁市经济技术开发区管委会副主任、党工委委员（正县级）
2006.06--2010.12 西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区管委会主任、党委书记（正县级，2006.09--2006.12在青海省委党校中青班学习；2005.09--2008.01在青海省委党校研究生部经济管理专业学习）
2010.12--2011.02 青海省格尔木市委副书记、副市长、代市长
2011.02--2012.08 青海省格尔木市委副书记、市长（副厅级）
2012.08--2015.06 青海省海西州委常委、德令哈市委书记
2015.06--2015.08 青海省海西州委常委、州人民政府副州长人选，柴达木循环经济试验区管委会副主任
2015.08-- 青海省海西州委常委、州人民政府党组副书记、副州长，柴达木循环经济试验区管委会副主任
来源：西海都市报
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