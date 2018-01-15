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“桑吉轮”大火已经熄灭 开始清污工作

“桑吉轮”大火已经熄灭 开始清污工作
2018年01月15日 13:06 央视新闻
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　　原标题：央视快讯：“桑吉”轮大火已经熄灭

　　最新消息：

　　经征询特聘专家意见，上海海上搜救中心决定在今天中午12点，终止大规模人命搜救行动，转入常规搜寻。

　　今晨（1月15日）9：58，“桑吉”轮海面大火熄灭，10：00巡航时发现，“桑吉”轮东侧有一条长约10海里，宽约1-4海里的油污带，较昨天溢油面积增加数倍。10：46附近德深号、深潜号开始海面清污工作。

　　目前，海洋局东海分局正在事故区使用合成孔径雷达进行扫描，测算具体溢油面积以及影响。（央视记者 杨理天 王俊凯）

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责任编辑：张玉

桑吉大火工作
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