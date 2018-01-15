侠客岛：今天人民日报的这篇重磅文章 大有来头

原标题：今天人民日报的这篇重磅文章，大有来头

今天，《人民日报》头版刊发了一篇显然“大有来头”的文章：《紧紧抓住大有可为的历史机遇期》。全文5500字，占据了《人民日报》头版通栏沉底+要闻三版这样的重要版面位置。同天，岛叔的娘家《人民日报》海外版则处理得更加突出，给予了头版头条通栏的首要之位。此外，《光明日报》《经济日报》《解放军报》等其他中央级党报也在一版重要位置推荐了这篇文章。

除了党中央机关报给予的重要版面位置外，说这篇文章有来头，还有另外的原因。比如，从昨天开始，这篇文章就已经开始全网推送，今天更是毫无意外地占据全网头条位；文章的作者署名“宣言”，和“人民日报重要评论”谐音为“任仲平”这样的集体笔名类似，“宣言”显然也是官方部门的集体笔名。

而通篇文章的主题，“历史机遇期”，同样是一个重大的理论命题。10天前的1月5日，学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上，习近平提出了“当前我国正处于一个大有可为的历史机遇期”的命题；3天后，十九届二中全会即将召开。可以说，这篇文章也是给二中全会做铺垫和预热。

版面突出、笔名权威、命题重大、时间关键，这些因素加在一起，才凸显这篇文章真正的丰富意味。

那么，这篇大有来头的文章，到底说了什么？

纵向

虽然是一篇洋洋洒洒的理论文章，但这篇“宣言”之作并不枯燥。其核心命题，就是十九大报告提出的“新时代”，到底是怎样一个重大的、大有可为的“历史机遇期”。

用文章的话说，这个历史机遇期，就是“中华民族强起来、实现伟大复兴的机遇”，是“中国特色社会主义道路理论制度文化更加成熟、更具引领力感召力的机遇”，是“中国人民创造美好生活、走向共同富裕的机遇”，也是“中国共产党从建党百年迈向执政百年、进而铸就千秋伟业的机遇”。

值得注意的是，对于当下的“历史机遇期”，“宣言”是拿来与近代史上的一些关键节点相提并论的。

哪些关键节点？一，“近百年前，嘉兴南湖的一艘红船劈波起航”，中共诞生；二，“近70年前，中国共产党带领人民建立了人民当家作主的共和国”，新中国建国；三，“40年前，中国共产党作出历史性抉择——实行改革开放”；四，5年前，“中国共产党鲜明提出实现中华民族伟大复兴中国梦的重大历史性命题”。

建党、建国、改革开放、伟大复兴，这样的时间节点选择，无疑对应的是十九大报告中“站起来”、“富起来”、“强起来”的三个历史飞跃阶段。

除了历史上的时间节点，“宣言”还指出了今后一个时期的几个重大时间节点：2018年，改革开放40周年；2019年，新中国成立70周年；2020年，全面建成小康社会；2021年，中国共产党成立100周年；2035年，基本实现社会主义现代化；2050年，全面建成社会主义现代化强国……

一个人的生活工作学习要有目标，才能避免“日计有余、年计不足”；一个国家、一个大党要稳步前行，同样需要设立目标、精密筹划。踩着这些时间节点，以时间区隔划分压实每个阶段的任务，才能“心中有数、脚下有路”。

横向

横向

除了时间轴上的纵向定标，对于“历史机遇期”，“宣言”也进行了当下世界的横向对比。

“当今世界，‘民主赤字’‘治理赤字’‘发展陷阱’此起彼伏，贫富分化、恐怖主义、气候变化问题层出不穷。资本主义主导的国际政治经济体系弊端丛生，全球治理体系深刻变革，新的国际秩序正在孕育。世界怎么了？人类要往哪里去？已成为人类的‘哈姆雷特之问’，各国政要、学者、大众都在为之苦恼、受之困惑。历史并未终结，文明的多样性蕴藏着人类的无限希望，中国的实践为解决人类共同问题提供了全新选择”；

“从内部看，中国发展经过量的积累进入质的提升阶段，已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国巨轮正在驶出历史的峡谷，进入‘海阔凭鱼跃’的宽广水域；从世界看，‘世界之乱’和‘中国之治’形成鲜明对比，全球的目光正在东移，中国的风景成为越来越多国家的憧憬。”

用“宣言”的话说，这是中国用改革发展累积起来的“比较优势”，也是用奋斗“为自己打开的时间窗口”。“宣言”下的判断是，这是“历史演进的必然”，也是“世界百年大变局的必然”。

紧迫感

紧迫感

为什么要如此浓墨重彩地论述这一“历史机遇期”？

这篇文章给出的答案是：“如果以道路为喻，这样的时期正是‘路口’。面对路口，只有两种命运：发展，或者衰落”；“在五千多年的历史长河中，中华民族曾有过很多机遇，但真正抓住机遇、开创盛世的屈指可数”。比如近代史上，当西方的工业革命开始时，“中国却如沉睡的雄狮，仿佛置身于时间之外，错过了历史的路口，被时代甩在了身后，一度成为落后与停滞的‘代名词’、西方列强崛起的‘踏脚石’”。

发展或者衰落，听起来就像是“生存或者灭亡”的哈姆雷特之问。在看重机遇赋能的背后，也隐藏着时不我待的紧迫感。毕竟，“当此之时，世界经济仍有诸多挑战，‘黑天鹅’‘灰犀牛’不时冒头，技术变革一日千里，安全问题日益凸显。河入峡谷、风过隘口，正是紧要之时。唯有居安思危、知危图安，全面深化改革、全面扩大开放，才能化压力为动力，化挑战为机遇”。

此后，“宣言”引用邓小平的话说，“我国在历史上失去机遇太多，如果再不抓住机遇，后果不堪设想”。机遇千载难逢，机遇稍纵即逝，机遇不仅是“机”，更是“遇”，抓住了、用好了，才能称得上把握住了机遇。机遇抓住了就是良机，错失了就是挑战。

对于我们这样的普通人来说，宏大的历史叙事，最终是要落脚在日常烟火、柴米油盐、美好生活中的。“宣言”的文章也不忘在这一层次展开论述：“打开机遇的未来空间，每个人从中找到的，是人生出彩的舞台；国家从中发现的，是繁荣昌盛的阶梯；中国在此写下的，是对人类作出的更大贡献……大有可为的机遇期，普照华夏也关照个人……‘有梦想，有机会，有奋斗，一切美好的东西都能够创造出来’”。

动员

动员

用数千字论述何为“历史机遇期”及其重要性，最终的落脚点，当然是要动员起全党全国的力量，朝着每一个目标稳步前行。

因此，这篇重磅文章提出的三个落脚点，就是“快干”、“实干”、“会干”。这六个字并不难懂，不仅要求抓紧时间、抛弃彷徨懈怠、实干兴邦，更要认识到“旧有的经验不能完全指导全新的实践”，“统筹兼顾，增强把握复杂局面的能力、提高破解难题的本领”。后面这一句，对于当下的各级党员干部来说尤其具有现实意义。

文章的结尾，“宣言”这样说——

“躬逢伟大时代，我们无比自信自豪；面对宝贵历史机遇，我们备感责任重大。让我们坚定拥戴核心、忠诚紧跟领袖，拿出勇气、鼓足干劲，奋力创造出无愧于历史、无愧于时代的新业绩，大踏步走向更加美好的未来。”

今年是改革开放40周年，也是落实十九大精神的开局之年，这样的落脚点，显然是在强调“落实”，也具备了“鼓与呼”的意义。全国的各级干部，都应该仔细读读这篇文章。

责任编辑：张建利