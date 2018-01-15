中央要害部门再迎新领导 60后副部从地方回京

原标题： 中央要害部门再迎新领导，60后副部回京

来源：长安街知事

撰文 | 高楼

中国国家机关工委网站紫光阁显示，甘肃省委常委、组织部长梁言顺已回京，担任中央国家机关工委副书记。

这是十九大后中央国家机关工委第二次人事变动。去年10月，国务委员、国务院秘书长杨晶卸任中央国家机关工委书记一职，由财政部长肖捷兼任。

梁言顺出生于1962年12月，山东泰安人，大学毕业于山东农业机械化学院，后留校任政治辅导员，1989年考上辽宁大学日本研究所世界经济专业硕士研究生，1992年毕业后进入中央党校教务部党校教育研究室，任助理研究员。

此后，梁言顺一直在中央党校任职，历任办公厅秘书，办公厅助理巡视员兼调研室主任，研究室副主任、主任，科研部主任，校务委员。

2016年1月，梁言顺空降甘肃，任省委常委、宣传部长。2017年2月至6月，他身兼甘肃宣传部长与组织部长。6月之后，陇南市长陈青（女）升任省委常委，接棒宣传部长，梁言顺专心任职组织部长。

梁言顺是著名的学者型官员，他提出的“两循环三增长理论”曾引起诺贝尔奖获得者迈克尔· 思朋斯的高度关注，中央党校也将其博士论文《低代价经济增长论》推荐给177位省部级正职领导阅读。

近年来，已有多位曾在中央党校任职的领导干部奔赴新岗位，包括宁夏书记石泰峰、中纪委副书记李书磊、教育部长陈宝生等，他们都曾担任过中央党校副校长。

目前，中央国家机关工委共有李智勇、陈超英、常大光、梁言顺四位副书记。其中正部级的常务副书记李智勇出生于1953年1月，兼任纪工委书记的陈超英出生于1958年11月，常大光出生于1958年1月，梁言顺是4人中最年轻的。

梁言顺同志简历

梁言顺，男，汉族，1962年12月生，山东泰安人，研究生，经济学博士，研究员，博士生导师。1983年7月参加工作，1985年2月加入中国共产党。现任中央国家机关工委副书记。

1979.08—1983.07 山东农业机械化学院农业机械化系农业机械化专业学习

1983.07—1989.07 山东农业机械化学院农业工程系政治辅导员

1989.07—1992.07 辽宁大学日本研究所世界经济专业硕士研究生

1992.07—1993.09 中央党校教务部党校教育研究室助理研究员

1993.09—1997.10 中央党校办公厅秘书（苏星同志秘书，1994.12正处级）（1993.08—1997.07中央党校研究生部政治经济学专业在职研究生学习，获经济学博士学位）

1997.10—2000.07 中央党校办公厅助理巡视员兼调研室主任

2000.07—2003.08 中央党校研究室副主任

2003.08—2009.12 中央党校研究室主任（其间：2006.06—2006.09国务院发展研究中心、哈佛大学、清华大学公共管理高级培训班学习）

2009.12—2012.04 中央党校科研部主任

2012.04—2016.01 中央党校校务委员会委员、科研部主任

2016.01—2017.02 甘肃省委常委、宣传部部长

2017.02—2017.06 甘肃省委常委、组织部部长、宣传部部长

2017.06—2017.12 甘肃省委常委、组织部部长

2017.12— 中央国家机关工委副书记

责任编辑：霍宇昂