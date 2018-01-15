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人民日报:雪乡整治还有人顶风作案 宰羊思维当休

人民日报:雪乡整治还有人顶风作案 宰羊思维当休
2018年01月15日 22:50 人民日报
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　　原标题：人民微评：“宰羊思维”当休

　　[人民微评：“宰羊思维”当休]“9个月磨刀，3个月宰羊”，尽管只是一家之言，但透出的潜规则气质，杀伤力不容低估。奉行“宰羊思维”，必然招致灾殃，使得自身形象雪上加霜。试问：既然磨刀霍霍，谁还会引颈就戮？ 更该问：雪乡正在整治，为何有人顶风作案？如果整而不改，谈何止损？

责任编辑：霍宇昂

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