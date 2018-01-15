2018春晚看些啥?歌舞类节目锐减语言类节目超10个

原标题：2018狗年春晚，看些啥？

转眼间，距离2018年除夕只剩一个月的时间，作为每一年春节假期的重头戏，一年一度央视春节联欢晚会自然是全国乃至全世界华人最为关注的盛会。

近日，2018央视狗年春晚进行了第四次语言类节目审查，央视春晚知情人士透露：“央视春晚基调已定，节目主题框架已定，相比往年歌舞类节目将锐减，语言类、创意类节目将呈现井喷。”据报道，此次春晚的语言类节目可能会超过十个。除了延续以往分会场的模式以外，语言类节目数量的增多，众多人气演员的跨界成为狗年春晚的又一大亮点。

其实，央视春节联欢晚会是除夕夜家人团聚必备的活动，春晚的意义已不仅仅是一场晚会那么简单。春晚应该让大家感到的是骨肉团圆，要让人民感到春晚是他们自己的晚会，春晚是人性真情的留恋。作为一场老少咸宜的晚会，春晚的节目设置不免要考虑到不同人群的需求。

红色正统的革命内容的节目更受老年人的欢迎；小品相声等反映社会热点的内容更受父母辈中年观众的青睐；而年轻的观众则是对于新鲜、有趣的节目形式，和人气较高的年轻面孔更感兴趣。同时，由于南北方生活习俗和文化上的差异，春晚在南北方的收视率还存在着较大的差异。因此，如何做到既能吸引不同年龄层的观众，有能符合南北方口味的差异是历年春晚都努力的方向。

总结一年大事，传承文化精髓

中国的精神与文化一直是春晚表达的重点。一年一度的春晚作为前一年的结尾和下一年的开端，追踪过去一年的要事，切合过去的热点是春晚独具的特色。此外，传递中华文化的精髓，弘扬中华文化精神也是春晚的主旨。

在过去的2017年的春晚，以2016年热播的影视作品《欢乐颂》的主要演员和热门的偶像团体TFBOYS开场，并邀请人气明星胡歌、王凯、陈伟霆、鹿晗、井柏然等进行表演，吸引了众多年轻观众。同时，语言类节目中，多个节目都聚焦过去一年中社会的热点，直面社会时事，折射百味人生。据《中国电视》杂志执行主编李跃森所说，2017年央视春晚以中国文化精神为底色，从民族艺术传统中汲取灵感，用多姿多彩的艺术形式，唱响了充满阳光的时代主旋律，也凸显出电视文艺在整合、创新方面的非凡实力。

在即将到来的2018年春晚中，文化因素也是春晚节目的主要特点。狗年春晚将涵盖更多的文化元素，将2017年的大事件都体现在春晚的表演中。鉴于近年来《中国诗词大会》等文化综艺类节目广受好评，狗年春晚会增加很多文化味浓郁的节目，“一带一路”、中华百家姓等元素，中华百家姓歌曲均有望登上央视狗年春晚的舞台。此外，跨界演员的参与也是春晚的看点之一，据悉，在日前的语言类节目终审时，不乏“容嬷嬷”“薛甄珠”等熟悉的面孔出现在现场。本次春晚将邀请人气演员参与语言类节目的编排，引起众多观众尤其是年轻观众的关注。

品质内涵提升，聚焦人性真情

据目前得到的官方消息称，2018年狗年春晚的语言类节目比例将大幅上升，央视春晚通过官方微博剧透，本届语言类节目“不论是题材内容、体裁样式，还是演员阵容、表演风格，今年春晚小品变得更欢乐了、更接地气了、更有内涵和品质了、更好看了”。

此外，每年春晚之前都会进行《我要上春晚》的选拔，从中选出百姓真正喜爱节目上春晚进行表演。2018年的狗年春晚通过多档素人综艺节目进行选拔，让百姓能在春晚的大舞台上展现自己的风采。

除国内观众以外，海外华人华侨也是春晚的主要观众。对于海外华人华侨来说，一年一度的春晚是海外华人华侨对祖国的精神寄托，也是乡音乡愁的集中体现。因此，历年春晚都会考虑到面向海外华人华侨，通过春晚这个舞台向海外华人华侨展现祖国的新发展新变化。

2018年的春晚将在海外进行节目的选拔，除了以往的华人华侨的优秀节目。本届春晚还将在“一带一路”的沿线国家寻找节目创编的元素。

随着春节的一步步临近，春晚正在紧张的筹备之中。一个月之后，狗年春晚将会带给观众什么样的新意，也令人期待。

责任编辑：初晓慧