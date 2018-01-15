教育部首推490门精品在线课程 2020年增至3000门

原标题：教育部首次正式推出490门“国家精品在线开放课程”

新华网北京1月15日电 教育部15日召开新闻发布会，公布首批“国家精品在线开放课程”有关情况。高等教育司司长吴岩介绍了在线开放课程的建设背景和首批“国家精品在线开放课程”有关情况。

慕课作为新型课程与教学模式，打破了传统教育的时空界限，颠覆了传统大学课堂教学的教学方式，推动了教学理念、教学方法、教学技术、教学方式、教学模式的变革。信息技术与教育教学深度融合的新探索给中国高等教育“变轨超车”提供了重大机遇。

关于慕课建设，我国制定了一系列政策和指导性文件。2015年，印发了《教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见》，提出慕课建设要以“高校主体、政府支持、社会参与”为方针，加强应用共享，加强规范建设。2016年6月，印发了《关于中央部门所属高校深化教育教学改革的指导意见》，明确要求部属高校大力推进在线开放课程建设，并提供专项资金和政策保障。2016年9月，印发了《关于推进高等教育学分认定和转换工作的意见》，提出要将学生有组织学习在线开放课程纳入学分管理。2017年，启动了首批国家精品在线开放课程认定工作。

据了解，我国的慕课建设从起步开始就体现出中国特色、世界水平，明确了四条推进思路。首先是要促进高校的教学改革。其次是要多模式建设与应用。第三是线上线下混合式教学相结合。第四是建设和管理两手抓，在大力度推进建设的同时，也要求地方和高校加强教学管理制度建设，有效地保障课程建设的质量和课程的安全。

吴岩在发言中表示，我国的慕课建设与应用呈现爆发式增长，慕课数量现在已经稳居世界第一。有关高校和机构自主建成10余个国内慕课平台，460余所高校建设的3200多门慕课上线，600多万人次大学生获得慕课学分，5500万人次高校学生和社会学习者选修慕课。

在我国在线开放课程建设与应用取得骄人成绩的基础上，教育部首次正式推出了490门“国家精品在线开放课程”，这490门精品课程课程质量高、共享范围广、应用效果好、示范作用强。

据吴岩介绍，未来，慕课建设将紧紧围绕两个支点，即“提高质量、推进公平”，这是高等教育提高质量、建设高等教育强国两个最基本的支点。同时，以在线开放课程建设应用为重要手段，来服务于三个“一流”（一流本科、一流专业、一流人才）建设目标。他表示，将建设两个“一万门”精品课程，到2020年，教育部将认定3000门国家精品在线开放课程，再认定7000门线下精品课程，合计推出1万门国家级的一流精品课程。同时，推出1万门线上线下省级一流的精品课程，推动我国高等教育人才培养质量跃上新的台阶。

在本次发布会上，北京大学副校长高松、哈尔滨工业大学教授战德臣、高等教育出版社社长苏雨恒出席并发言，多角度介绍了我国在线开放课程建设与应用相关情况。

北京大学是我国在线开放课程建设与应用中积极的倡导者、实践者和引领者，北京大学副校长高松在发言中表示：“迄今，北大已经开出了100多门慕课，吸引了几百万学习者。东西部课程联盟汇集了上百所大学的优秀资源，向上千所大学提供在线学分课程，累计惠及上千万学生，其中近三分之一来自西部12省市自治区。”

据了解，到目前，哈尔滨工业大学已经有135门MOOC在建设中，已上线69门，此次认定国家精品在线开放课程23门。战德臣教授在发言中从自身教学实践出发，归纳出他眼中用MOOC推动教学改革之路带来的深刻改变，他认为：慕课是推动大学教育供给侧改革的重要引擎，“网络课堂+翻转课堂”是解决实体课堂系列矛盾的重要手段，MOOC+SPOCs是解决教育发展不均衡问题的重要途径。

作为爱课程中国大学MOOC的建设单位，高等教育出版社社长苏雨恒代表9家平台建设单位，分享了认识和体会。他表示：“今后爱课程等平台将继续做好课程质量把关、编辑加工、上线运行和服务，推进精品开放课程应用，特别是要在构建可持续发展机制、科学的运行服务体系、精准的大数据支撑体系、全方位的网络安全保障体系上下功夫，为在线开放课程事业的发展做出应有的贡献。”

责任编辑：张玉