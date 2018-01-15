国企职工育3子两个查出非亲生 妻子疑似周旋3男人

原标题： 最令男人抓狂！国企职工育三子，两个查出非亲生！

近日，网上一则关于“商丘宁陵马蓉王宝强事件”的控诉书引起大白新闻（微信ID：dabaixinwen）的注意。控诉人任某某在网上发布消息称，自己与妻子所育的三个孩子中，有两个孩子是妻子与另外两个男子所生，一男子是柘城县邮政局副局长王某某，另一个男子宁陵县是华堡中心学校校长张某某。

任某某介绍称，自己是河南省商丘市宁陵县邮政局一名普通员工，妻子邓某是宁陵县邮政局张弓路支行行长。

任某某控诉称，其妻邓某与柘城县邮政局副局长王某某，存在权钱交易，权色交易，两人的私生子于2014年5月8号出生，任某某表示，自己曾向宁陵县领导、商丘市领导反映此问题，但未果。自己的父母在看到两个非亲生的孙子、孙女时，精神崩溃，双双住院。

任某某还控诉，其妻邓某还与宁陵县华堡镇中心校长张某某长期同居，并爆料张某某利用职务之便，将教育经费通过公款私存的方式转移到华堡镇邮政所。任某某表示，自己与妻子就此事进行过正面沟通，但当自己意欲举报张某某时，妻子又否认孩子的父亲是张某某。

任某某称，河南省宁陵县华堡镇中心校长，张某某，党员干部，教育标兵，贪污受贿，公款私存，包养情人，宁陵县邮政局张弓路支行长邓某与教育校长张某某在我婚内的私生女已经6岁，邓某现在已将我婚内所有财产转移，携款潜逃。

此外，大白新闻从其发布的视频中还看到，任某某曾去宁陵县政府喊冤，围观者众多。视频显示：他举着带有孩子照片的牌匾，情绪非常激动，声音很高，并“求”在场人传播出去。他旁边有人举着一张写满字的纸牌，疑是控诉张某某的相关行为。

近日，大白新闻曾就此事曾联系到控诉人任某某。任某某称，自己与妻子所育的三个孩子中，有两个孩子通过做DNA鉴定确定不是自己亲生。“我已经举报到宁陵县纪委，纪委说会调查”。

今日（1月15日）上午，大白新闻就此事联系到河南省商丘市宁陵县纪委。当记者问其是否清楚“任某某在网上举报宁陵县华堡镇中心校长张某某”一事，宁陵县纪委张姓工作人员表示：已经接到举报，目前正在调查中，办案情况不方便透漏。

公开资料显示：张某某，男，40岁，宁陵县华堡村人，大专学历，中共党员，1988年参加教育工作，中学高级教师。曾任华堡乡中心小学校长，现任华堡乡中心学校校长。曾多次被评为县优秀共产党员，商丘市优质课教师、优秀德育工作者。

3次被宁陵县人民政府、教育局评为模范教师和优秀校长，2009年荣获县“五一”劳动奖章，市委宣传部青少年教育先进工作者，被《中国教师报》评为尊师重教先进个人，2011年7月被评为建党90周年模范杰出人物。

责任编辑：霍宇昂