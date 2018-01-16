中国正闷头紧急救援桑吉轮 不提防日本却背后一刀

原标题：中国正闷着头紧急救援，不提防日本却背后一刀！

中国，千万不能大意啊！

营救巨型油轮“桑吉”号的努力最终失败了，32名伊朗和孟加拉国籍船员遭遇不幸，装在16万吨凝析油的“桑吉”号最终沉入大海。

熊熊火焰还在茫茫大海中燃烧，我们的东海面临一次空前严重的生态危机。

这本应是一次紧急人道主义救援，但就是在这样的悲剧时刻，日本也不乏各种小动作。甚至可以说，中国正闷着头心急火燎紧急救援，但日本方面却不乏背后一刀，真是让人倒吸一口凉气。

比如1月12日，中国外交部记者会，有这样一个颇为奇怪的问答。

问：据报道，日本海上保安厅称，东海海域撞船事故中的巴拿马籍船只已经漂移到了日本附近海域，日方向中国海警提出参与搜救的请求，但中方表示不需要日方协助。中方对此有何评论？

答：我不知道你援引的这个说法从何而来。我能告诉你的是，海难事故发生后，中国政府高度重视有关搜救工作，中方及时向外界通报情况，也与其他有关方面保持着密切的联系。我们对其他国家参与搜救工作持欢迎和开放态度，包括韩国、日本的搜救船只都参与了有关搜救工作。

第一，如果没有猜错的话，这样的问题，一般都是日本媒体提出。

第二，日本海上保安厅说，巴拿马籍船只已经漂移到了日本附近海域。在最终沉没前，“桑吉”号确实在向东面漂移。但请注意：日本官方的概念：日本近海！在日本看来，油轮已经漂到日本的地盘了。

第三，然后，是日本的泼脏水，即所谓：日本向中国海警提出参与搜救的请求，但中方表示不需要日方协助。这里我是老大，我来救伊朗人，你看看，中国还拒绝我们人道主义救援！

第四，也难怪中国外交部发言人立刻驳斥了，这完全是无中生有，因为在现场救援的，就有日本和韩国的船只。

第五，显然，日本记者提这样的问题，也不会是空穴来风。“桑吉”号从发生相撞事故，到最后沉没，都在中国的200海里线内，这次事故也是中国的一次生态灾难。但在日本看来，“桑吉”号最终漂到了日本主张的中间线内（中国从未承认）日方一侧。

比如，下面这张图片，表述就更明确了，日本海警这样告诉路透社记者：燃烧的“桑吉”号油轮，现在已经漂离了中国沿海，漂到了日本“专属经济区”（Japan‘s exclusive economic zone）。

请注意，尽管中方当时还在全力救援，包括不顾风险一度登临“桑吉”号找到了黑匣子和两具遇难船员遗体，但日本对国际社会反复强调的是，现在油轮已经到了日本“专属经济区”。

即使已经是这样的悲剧了，日本都不忘第一时间大打国际舆论战，强调这里是日本专属经济区，这里已经不是中国的了！

真是勃勃野心，一刻不停！

中国却还在闷着头紧急救援呢。在这样的日本面前，千万要小心啊！

来源：牛弹琴

责任编辑：刘光博