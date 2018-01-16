印军司令：印在所有地方做好准备 中国不敢再挑事

原标题：印军司令：我们在所有地方做好了准备，中国不敢再挑事！

可是，《解放军报》一句话，印媒就紧张。

印度最近有点张狂。

先是陆军参谋长拉瓦特12日在记者会上对中国释放“强硬信号”，说印度虽然也避免摩擦扩大，但“假如对峙扩大，我们已经做好了准备，我们通常都处于有利地形”。还说“我们了解中国是一个强国，但我们并不是弱国”。他还强调，印度的关注焦点要从西部向北部边界转移。

俨然是抄袭潘石屹的名言，对中国说，“我不惹事，也不怕事”。

之后呢，印度又对中国抡起了“三板斧”，将移民中国和巴基斯坦的印度人在印度境内资产列为“敌方资产”，往与中国和巴基斯坦的边界增派15个营，还给“印藏边境警察部队”配备空中力量，用来监控解放军“越界”。

总之，要让印度国民知道，洞朗的教训，新德里已经汲取了。

按理说，嘚瑟一下就完了吧？

不，还没有。

昨天，印度军方又发话了：

据《印度经济时报》报道，印度陆军东部司令部指挥官克里希那中将在印度建军节仪式表示，印度已经在“所有地方”做好了准备，中国不会再去做那些不幸的尝试了。

克里希那中将

话里话外，这是要说中国怂了？

《印度经济时报》说，有人问克里希那，持续74天的洞朗对峙结束后，印度军队有什么准备？这位中将提到了不久前发生的中国的修路队“侵入”印度所谓“阿鲁纳恰尔邦（即我藏南地区——环环注）”地区的都登（Tuting）一事。

克里希那声称，印度军队就在那儿，中国人必须将设备留在原地后离开。“我们已做好充足准备。在都登，我们就在那里，他们不得不留下他们的设备逃离。我不相信他们（中国人）会再尝试任何诸如此类的不幸事情了。”

当被问及印度军队是否将留在都登的筑路设备归还给中方时，克里希那说，事发数日后，这批设备就已归还中方。“我们是一个很成熟的国家，所以我们将它们归还了。这批设备是在数日后他们（中方人员）回来跟我们协商的时候归还的。我们跟他们明确了地面上的界线，告知他们，从这里往前你们都不能跨过去了，因为印度的领土就是从那延伸的。”

他还单方面宣称，中方表示彻底理解并向印度道歉了。

环环（ID：huanqiu-com）怎么那么不信呢？

总结一下，克里希那的讲话反复传递的信息是，印度在所有地方都做好了准备，完全的准备。“我们在那里，准备应对各种可能性。我们将竭尽全力给我们的领土完整提供最优秀的守护。”

准备得这么好，为什么《解放军报》登一句话，印度都这么紧张呢？

同样在15日，印度《亚洲时代报》15日称，中国最新型歼-20隐形战机不久前在西藏进行训练，并将此解读为“中国空军在为一场以印度为中心的战斗做准备”。

印媒的报道称，歼-20战斗机是中国近年最尖端的武器装备，也是中国空军未来20年的中坚力量。“歼-20参加中国空军组织的一次实战化训练，这次训练的目的是为了在未来有可能发生的印中冲突中能掌握制空权，其目标针对性就是印度”。

环环（ID：huanqiu-com）发现，《亚洲时代报》得出这个结论的根据，来源于中国《解放军报》的一篇报道，并由此认为歼-20在西藏进行实战训练，中国官方媒体用“高原”暗指西藏。

“《解放军报》上周四称，歼-20进行了超视距空战，包括运-20和歼-10C在内的其他飞机正在‘高原地区’的某机场进行训练，以提高远程作战能力。”《亚洲时代报》还以一名前解放军空军军官的话表示，“自从去年中印边界摩擦事件以来，边境地区潜在的军事冲突可能性增加，因此在高原地区增加军事训练是非常必要的”。“在边境地区印度陆军占有一定优势，一旦发生冲突，中国空军应该掌握制空权，为中国带来压倒性的优势。”

环环（ID：huanqiu-com）查阅到1月10日的《解放军报》该篇报道。报道称，“从北国云天到南部疆域，从华东机场到雪域高原，处处展现空军实战化军事训练的宏阔图景。歼-20开展超视距空战等课目训练，运-20转战高原机场远程投送，歼-10C等多型战机驻训高原砺剑雪域”。该报道并没有任何证据显示歼20在西藏展开训练，也没有前空军军官的采访。

空军专家傅前哨15日接受环环（ID：huanqiu-com）采访时表示，此次歼-20并没有赴西藏进行训练。根据中央电视台近日曝光的画面，歼-20新年开训并不是在西藏。香港《亚洲时报》认为歼-20是在朱日和基地进行训练，傅前哨认为有这种可能性。对于印度媒体的报道，傅前哨认为无非是宣传“中国威胁论”。

既然在所有地方都完全准备好了，印度还瞎嚷嚷什么劲呢？

番外：

环环最近老跟人说，千万别相信话说太满的人。说“这事儿绝对没问题”的，往往最后都有问题。

所以，印度说“在所有地方都准备好了”。

GOOD！

责任编辑：刘光博