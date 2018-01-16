山东媒体驳“山东债务压城”:假新闻违法成本太低

原标题：山东媒体反驳“山东债务压城”：假新闻的违法成本太低了

1月15日晚，本人躺在床上刷朋友圈时，发现了一篇名为《山东，债务压城的山东》的文章。打开文章发现，作者忧国忧民的心态溢于言表。本来渐浓的睡意，也被作者“老蛮”感染得不行。

作者说的啥呢？

大体来说，就是山东的收入（包括国税、地税和非税收入）已经远远小于政府的支出。也就是，山东要向中央借钱为生。而中央的钱，则来自于东南那几个比较富庶的省份。

最后，作者得出来了一个结论——山东你的数据造假太严重了，马上遮不住了，赶紧承认吧。

说实话，看完这篇文章，我感觉，我五六年的经济学，真的白！学！了！世界上竟然有这样一种经济学思维，通过财政赤字就得出了政府即将破产的结论。

估计奥巴马听到了，也得坐着用巨额赤字造出来的F22过来找老蛮拼命吧。

好了，作为一个跑了半年统计局，有着薄弱经济学、财政学基础的年轻记者，我很愿意来说说，老蛮这篇文章让山东背了多大的锅。

万事数据为上，我们不妨先晒一晒文中的几项数据。

首先，作者老蛮声称，数据来源于统计局。这句话很关键，这说明起码他在本文中，还是认可统计局的权威地位的。

按照他的逻辑，山东拿到的钱分为国税收入（山东交给国家的钱）、地税收入（山东拿到自己手里的钱），其中地税收入还包括了非税收入（主要就是卖地收入）。

两者一加，就是山东的这15万平方公里上产生的收入，再减去山东花掉的钱（作者表中称之为一般预算支出），计算器一算，哎呀妈呀竟然是负数，山东药丸！

恭喜老蛮，你的每一个算数都是正确的。你的数学老师的棺材板，应该是按得住了。

可是你的财政学老师呢？哦，或许你根本没有财政学老师。

首先，在中国各类统计口径中，从来没有按国税、地税来分中央、地方财政收入的方法。翻开统计局印发的中国统计年鉴和财政部印发的中国财政年鉴就能发现，全国各级政府赚到的钱，无非可以分成两类，中央公共财政收入（中央税收收入+中央非税收入）和地方公共财政收入。

而这个地方公共财政收入，等于地方税收收入加上地方非税收收入……还没完，还要加上中央地方税返还和转移支付。

大家记住这个等式，省地方政府的收入，等于地方本级收入（省财政自己赚到的钱）加中央补助收入（中央给你的钱）。

当然，老蛮晒出这个表格，可能是出于这样的逻辑：反正羊毛出自羊身上，你山东政府上缴中央的加留够自己的，这两部分钱不够花，所以你就是药丸。

好，我们姑且不拘小节，强行认为这样的说法正确。那接下来，我们再看看老蛮的数据是否准确。

说实话，这个求证非常难，因为任何统计部门，从来没有公布过一个省级地区的“国税收入”和“地税收入”（老蛮的表格中将此项地税收入又包括非税收入，本身就是逻辑混乱的标志）。

取而代之，国家统计局和山东省统计局每年都会公布地方公共财政收入，根据两方数据，山东省2016年的地方一般公共预算收入，为5860.18亿元。

其中，山东依靠税收收上来了4213亿元，非税收入1647亿元。这些钱，就是山东政府靠本事从山东地盘上拿上来且攥到手里不用上缴的钱。

2016年部分地区财政收入情况（来源：国家统计局网站）

再回到老蛮提供的表格中，我们惊喜的发现，根据表格，2016年，山东地税收入为3512亿元……

这是什么个情况？

按照老蛮的说法，地税收入，还包含了地方非税收入，就应该是上稳重山东政府凭本事攥到手里的钱啊，为什么比统计局的数据少了那么多？

更关键的是，山东的这项收入一直在稳步增长，哪有传说中的下降？

根据我猜测，老蛮应该是把山东省一级政府收入当成了全省的收入。说白了，你山东省政府赚的钱算数，你济南政府、潍坊政府上缴给省财政的钱就不算了？

而根据数据，2016年山东省一级一般公共预算总收入3400.01亿元，和3512亿元的数据，还算是差了不多。

好了，我们再来看支出情况。根据国家统计局和山东统计局的数据，山东省政府2016年一共花了8755亿元。而老蛮提供的表格上则是8749亿元，还好差的也不多。这样一算，山东政府拿到了5860亿，花出去了8749亿，这也就是说，山东的收支差为2889亿元左右。

2016年部分地区支出情况（来源：国家统计局网站）

其实，如果我贴上去年省人代会财政厅的工作报告原文，大家就会对山东2016年的一些财政数据一目了然。可以清楚的看到，财政报告根本不会出现国税收入这个概念。而算上山东攥到手里的钱和中央返回来的钱，山东甚至还有355亿元的结余。

山东 2016年财政预算相关情况（来源 山东省财政厅网站）

话说到这，老蛮估计心中一喜。按照他的逻辑，你山东有结余没啥了不起，不都是中央给你的钱么？靠你自己赚的那点钱，你还能蹦跶几天？

把中央返还收入看作一个地区财政药丸的标志，恐怕稍微对中国财政体制有点了解的人，也没有这样的逻辑吧。

简单地给大家说一下，我们中国的财政体系分为中央和地方。2016年，一个中央财政和全国那么多地方的地方财政收入，基本上是对半分。而地方政府，则是干事儿的主体。教育、环保、科研、社保，每个都是嗷嗷待哺的状态，哪里都需要钱。

2016年中央财政收入和地方财政收入情况（来源：国家统计局网站）

这就会造成一个现象，地方政府的钱一定不够花。而这些不够花的钱，就要由中央政府来补。

我在这里不评判这种财政体系的利弊，我只来晒一下2016年部分地区的省一级地方一般预算收入和支出的对比。

先来看祖国的首都北京，2016年北京政府拿了5081亿（真不少，和山东差不了多少），花了6406亿。

上海2016年拿了6406亿（真巧，和北京的支出差不多，真心多），却花了6918亿。

再来看看马爸爸坐镇的浙江吧，浙江2016年地方一般预算收入为5301亿，花了足足有6974亿元。

这说明啥？在中国这个大环境下，哪有不指望中央拨钱的地方？任你江浙沪富得流油，省一级政府的那些税收和非税收入，根本不够花！把在中国再正常不过的中央转移支付，说成是山东向中央乞讨、要饭，你不怕西部地区那些中央转移比地方收入还多的省份骂你？

当然，你可以说山东的财政收入和GDP排名不符。但这其实牵扯到另外几个概念，比如税收背离、企业总部分部税收分配等。总的来说，山东的财政收入偏少，说明了山东经济存在一些不足，但绝不是入不敷出的体现。

当然，老蛮的文章还有一点很厉害，就是编造数据的能力。

上文中的国税收入从何而来，一概不知。后来又提到了一个数据，说2017第三季度山东企业债券规模缩减了7个亿。

这个数据我不知从何而来，根据山东省统计局在去年11月2日发布的2017三季度分析，山东9月末规上工业资产负债率降到55.2%，统计局由此得出了企业债务继续减轻的结论。而我们姑且相信老蛮从可靠渠道得到了山东企业债券规模缩减的数据，但他为啥会得出来了山东企业借不到钱的结论？

在去杠杆喊到震天响的时候，你还让企业多借点钱，你当企业真的没有人研究十九大报告吗？

就算真是企业借不到钱了，这也不是山东自己的事情。根据前几天刚刚出台的央行数据，2017年企业债券净融资4495亿元，同比少2.55万亿元，仅为2016年全年数据的不足15%，降幅达到85%。全国少了2.55万亿，山东第三季度少了7个亿，就算山东全年总共缩减了30个亿，这得是多么强的经济，才能在全国少了2.55万亿的情况下，只少了30个亿啊！

2017中国金融数据（来源：中国人民银行网站）

说了这么多，还是想告诉大家一个观点——政府不是企业，他不以赚钱为目的。从2013年开始，中央政府在政府工作报告中，就连续提到要安排财政赤字，规模也从2013年的1.2万亿元，到2017年的2.38万亿元。

这说明啥，中央政府不仅对赤字不避讳，甚至公开告诉你，我要赤字多少。2008年后全球经济开始波动，中国进入新常态，积极的财政政策必不可少，赤字早都不是什么丢人的事情。如果你看看美日欧等国的财政赤字数目，你就会发现，中国政府的财政，真的是太健康了！

以上观点，不代表我认为山东的经济尽善尽美，也不代表我相信山东的经济数据、财政数据无懈可击。我只是对这种凭空捏造数据源、信口开河就分析经济形势的伪专家表示不屑。

我也是个新闻小兵，跑统计局更是只有小半年。但我知道，任何有关数据的新闻，都要拿捏再三并且有权威出处才能使用？类似于“国税收入”、“地税收入”这样业余的名词，更是不应该在新闻中出现。

而我作为新闻工作者，我也希望那些喜欢读财经报道的读者，在读这些所谓财经专家的新闻之余，也应该多读读经典书籍，免得被一些不怀好意的人利用——摆出一些耸人听闻的数据和论点来博点击量。毕竟在互联网上，假新闻的违法成本太低了。

来源：“齐鲁晚报”微信公众号

责任编辑：初晓慧