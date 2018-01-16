上海消保委就降频门4问苹果公司:3天内必须给答复

原标题：摊上大事了！上海消保委就“降频门”四问苹果公司

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上海市消保委就“降频门”事件查询苹果公司

1月16日消息，最近苹果因旧款iPhone手机升级后性能降低而成为舆论的焦点，引来众多消费者的不满。日前，上海市消费者权益保护委员会收到了大量消费者的相关投入，并就该事件向苹果中国公司和苹果全球总部分别发出查询函，并要求苹果公司在19日前就补救措施、信息披露等问题进行回复。

上海市消保委四问苹果公司 3天内必须给出答复

据统计，上海市消保委收到有关苹果产品和服务的投诉2015年为964件、2016年为4021件、2017年为2615件，这些投诉涉及电池质量、意外关机、账号被盗、售后服务等多个问题。为了维护苹果用户的合法权益，日前，上海市消保委履行法律法规赋予的职责，在梳理和汇总消费者意见的基础上，向苹果中国公司和苹果全球总部分别发出查询函，要求苹果公司就下列问题进行答复：

一、旧款iPhone手机在进行iOS 10.2.1系统更新后普遍出现了反应变慢、性能变弱的现象。苹果公司在系统更新中具体采取了什么措施导致手机性能下降？更新后iOS对部分系统组件进行灵活管理可能产生怎样的后果？

二、苹果公司在未告知且未取得消费者同意的情况下，擅自通过系统升级造成手机性能降低。将采取何种有效补救措施？

三、苹果公司将导致手机性能降低的更新与其他更新捆绑在一起向消费者推出，使消费者在更新时无法选择。为保障消费者的选择权，在提供更新方案时，如何将普通的更新和可能对手机系统产生不利影响的更新分开推出？

四、为保障消费者的知情权，苹果公司在手机销售和系统更新时，对与消费者有重大利害关系的信息，如何做到真实、全面的披露？

根据《查询函》要求，苹果公司应于2018年1月19日前给予上海市消保委答复。上海市消保委表示，将持续跟进该事件相关进展。

>>“降频门”

旧款iPhone在用户不知情的情况下遭降频

近期闹得沸沸扬扬的iPhone降频门事件，其实就是在用户不知情的情况下，苹果降低处理器的性能，从而平衡手机的续航，而这大大损害了用户的体验，有国外用户婉转的表示，这其实就是苹果的一种恶性手段。悄无声息“让旧iPhone变卡”，迫使大家更换新的型号，比如最新的iPhoneX。

在此之前苹果iPhone被曝出推送固件限制手机的性能，虽然苹果在之后做出道歉以及以优惠价格更换电池的方案，不过还是受到了集体诉讼。苹果表示此举是为了防止设备意外关机，特别是iPhone6、iPhone6 Plus、iPhone6S、iPhone6S Plus以及iPhoneSE，而预装了iOS 11。 2 系统的iPhone7、iPhone7 Plus同样也有影响。

>>苹果致歉

苹果致歉降速门 降低更换电池价格

北京时间12月29日凌晨，苹果正式对“降频门”事件作出结果，苹果将对保修期外iPhone6以后机型电池更换价格从从608元降至218元，持续时间为1月下旬到2018年12月。

在这次的声明中，苹果首先对使消费者感到不满这件事进行道歉，并称消费者对于此前的限制手机性能事件存在诸多误解。表示从来没有故意缩短苹果产品的使用寿命或者降低产品的使用体验。

>>全球索赔

韩国37万人集体诉讼苹果降频门 索赔7亿4千万美元

苹果故意对旧款iPhone降频的做法惹怒了众多果粉。虽然苹果作出公开道歉，并降低了换电池的价格，但依然难以平息众怒，不少国外用户都发起了对苹果的集体诉讼。

韩国法律事务所Hannuri Law从上个月开始号召iPhone用户集体起诉苹果，很快就有6.7万人响应，现在已经超过37万人，这也将成为苹果面临的最大规模集体诉讼。

Hannuri Law称已于本周向首尔中央区法院递交了诉状，指责苹果违反了当地有关企业必须向客户披露所有软件升级细节、以便客户决定是否升级的法律规定。

Hannuri Law要求苹果向每一位参与起诉的苹果用户赔偿2000美元。

这么算下来，如果索赔成功，苹果需要向这37万人赔偿7亿4千万美元，而且看这架势，肯定还会有更多人参与进来。

美国用户不满苹果回应：他们试图掩盖事实

美国的一些用户在加利福尼亚州、纽约州和伊利诺斯州地区等多地法院提起的集体诉讼。

投诉书中写道，“苹果公司不想为所有受影响的iPhone提供免费电池更换，以弥补电池缺陷，而是试图掩盖事实。”

投诉者认为在过去一年内，苹果为保证iPhone续航通过系统升级把处理器降频而并没有告知用户，使得大多数用户可能会把应用程序崩溃和手机性能不佳归咎于处理器的老化问题，并选择购买一部新手机。而真正的原因却是电池电量不足，只要花很少的钱就能以旧换新。

目前，因苹果为iPhone降频事件，美国各联邦法院已受理八起来自用户的集体诉讼。据外媒Softpedia预测，这几起诉讼金额可能会达到9990亿美元。若按目前苹果公司市值9000亿美元估算，9990亿美元甚至已经超过苹果市值。

法国反欺诈部门介入调查

法国政府负责反欺诈调查的机构DGCRF启动了对苹果的调查。在法国，有计划报废属于违法行为，高管将会面临法律的严惩，如果苹果在法国的刑事诉讼中被裁定有罪，将会面临高达27万美元的罚款，同时，法国地区的苹果高管也有可能面临为期两年监禁。

>>电池难换

换电池预约火爆 等待需两三个月

在经历“降频门”之后，不少用户纷纷更换电池，导致苹果电池库存全面告急。1月12日，记者从北京西单苹果门店了解到，更换电池需多次预约，等待时间达两到三个月。

据了解，目前北京三里屯、王府井、西单、朝阳大悦城等多家苹果门店的换电池名额均已约满。现场不少受访者表示，电池降价是大家前来预约的原因之一，他们急切地希望通过更换电池解决频繁卡机、运行速度低、电池消耗快等问题。

苹果王府井店工作人员介绍：“约完之后，订的话差不多得2018年的三四月份，订好之后我们会以邮件形式通知，然后顾客再做一个预约，来换电池，需要等三到五天，这个手机要搁在这边，我们不提供备用机。”

>>媒体评论

老果粉不如狗？“计划报废”是在玩火自焚

对比安卓手机不超过两年的生命周期，一部iPhone能使用3年以上是其产品质量过硬的象征，然而在手机市场过度饱和的今天，这也成为苹果公司手机销量爬坡的绊脚石。但笔者以为在用户体验至上的今天，通过“计划报废”（为产品设计有限的使用寿命，令产品在一定时间后报废）的方式刺激市场最终只会带来企业和消费者的两败俱伤，短期来看或许可以有效推动换机，但长远来看无异于玩火自焚，任何一个有品牌意识、有用户思维的企业都不该尝试。相比之下，技术创新才是刺激换机的最大驱动力，颠覆性的产品才是让消费者自愿为信仰充值的唯一吸引力。10年前的第一代iPhone不正是以如此姿态闪亮登场的吗？

（北京时间综合澎湃新闻、南方都市报、IT之家等报道）

责任编辑：初晓慧