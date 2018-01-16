海口男子捅伤房东父子后点燃房屋自焚 3人均死亡

原标题：海口一男子捅死房东父子后点燃房屋自焚

人民网讯 1月15日下午，海口市龙华区海秀中路中坤小区某房屋内发生一起伤人纵火自焚案件，一男子持刀将两名受害人捅伤后用汽油点燃房屋和自焚。

经警方初步调查，当日15时许犯罪嫌疑人李某（男，39岁，海南儋州人，有盗窃前科）在屋内持刀将房东范某（男，52岁，广东梅州人）及房东儿子范某京（男，22岁）刺伤之后，随即用刀自残，并用准备好的汽油点燃房屋。经消防及120医护人员现场施救后确认，犯罪嫌疑人李某及受害人范某父子已无生命体征。据该小区其他住户反映，嫌疑人李某性格孤僻，平常少与人来往，曾经因为租房水电费问题与房东范某起过冲突。

案发后，海口龙华警方已迅速成立专案组介入调查，目前案件正在进一步侦办中。（董鹏）

责任编辑：刘光博