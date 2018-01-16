原标题：重磅！政府将不再垄断住房供地 这些人受益最大

国土资源部部长姜大明15日对媒体表示，中国国将研究制定权属不变、符合规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法。政府将不再是居住用地唯一提供者。政府将不再垄断住房供地，这将带来哪些影响？（中新网）

>>变化

政府将不再垄断“居住用地”

国土资源部部长姜大明15日说，我国将研究制定权属不变、符合规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点，推动建立多主体供应、多渠道保障租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。政府将不再是居住用地唯一提供者。

姜大明还表示，我国将探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权，适度放活宅基地使用权。他强调，这是一项重大理论和实践创新。但城里人到农村买宅基地口子不开，严禁下乡利用宅基地建别墅大院、私人会馆。（新华社）

中原地产首席分析师张大伟认为，过去中国房地产的20年发展历史，其实就是国有土地发展历史，特别是商品房住宅土地，来源单一，地方土地财政依赖房地产，依赖土地招拍挂，国有土地招拍挂出让，是商品房住宅土地的唯一来源。

如何理解“政府将不再是居住用地唯一提供者”？北京市房地产法学会副会长兼秘书长、首都经济贸易大学教授赵秀池表示，城镇住房供地属于政府垄断，因为城镇土地是归国家所有。这些年，我们看到开发商拿地，地价越来越贵，房价越来越高。实际上从土地所有制来讲，土地分为城乡两种制度，城镇土地归国家所有，农村土地归集体所有，农村集体也是一种土地的所有权，从法理来讲，不仅是国家能够供应土地，农村集体也可以是土地的供给者。尤其现在咱们提倡租购并举、大力发展租赁市场，农村集体建设用地可以利用起来。比如近来北京正在实施的集体土地租赁住房项目就是这种情况，北京市计划于2017年至2021年的五年内供应1000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房。（北京青年报）

>>解读

未来将新增两种供地途径

1、农村集体土地经过政府允许，直接建设住宅，这类房子相当于“被政府许可的小产权房”，一般用来对外出租。这就是新闻稿里说的“深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点”。

2、企业获得的产业用地，本来不允许建设住宅，现在经过政府核准后给企业员工建设住宅，或者出租、或者有条件出售。也就是新闻稿里说的“研究制定权属不变、符合规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法”。

近日有报道说，华为在东莞松山湖将给员工建设3万套住宅，每平米售价8500元，相当于松山湖商品房价的三分之一。这种房子，就是上面第二条里所说的“非房地产企业建房”。这种房子一般会设定员工完全取得产权的期限，以及政府允许出售的期限。

中原地产分析师张大伟认为，应当注意区别住宅用地多元化供应，和商品房住宅土地多元化供应之间的区别。后者目前的唯一来源仍然是国有土地的招拍挂。而此次会议更多鼓励集体土地权属不变前提下的租赁土地供应，这将对集体土地价值有非常大的提升作用，同时也会对城市租赁市场带来巨大影响。（中国经营报）

>>影响

哪些人和机构受益最大？

1、被地方政府认可的大中型企业，尤其是国企、上市公司、发展态势良好的创新企业等，他们可以获得定向转让的产业用地，在上面给员工建设住宅。由此，企业竞争力增强，运营成本下降。

2、上述企业的核心员工、中高层，他们将优先获得房子，甚至可能不只一套。

3、大城市近郊的农民，他们将通过集体组织获得“合法建设小产权房”（一般只能出租）的机会，获得大量的土地红利，至少够几代人享用；

4、高学历、有技术的专业人才、管理人才，他们可以跳槽到“有建房权”的企业分享红利；

5、大城市及其周边城市。只有这类城市才有持续的人口吸引力，而且越是一线城市、强二线城市（及其附近城市），实施上述新政之后，对优秀企业的吸引力越强。

总之，当政府不垄断住宅供地之后，大城市及其周边城市的吸引力将大增，大企业的人才竞争力将大增。远离中心城市的中小城市，将面临优秀企业、人才的双重流失；大城市里的小企业也会更苦逼，因为它们没有“建房权”，留住核心人才只能拼股权和年薪了。

那么大城市的房价会因此下跌吗？这个恐怕也比较难。原因很简单，当政府放弃垄断住宅用地之后，财政收入将受到很大影响，还要建设安居房、人才房、共有产权住房，因此对土地转让收入将更加依赖。所以房价必须维持稳定，才能有持续的土地收入，否则地方财政将崩溃，无力兑现住房保障的承诺。

但人口流失的中小城市就很难说了，在大城市全方位竞争下，大部分中小城市将很难受，房价即便不跌，也会长期滞涨。（中国经营报）

>>作用

缓解租房难、租房贵等问题

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，在住房制度改革中，很明确提到了“多主体供给”的内容。所以，类似多主体供给也会在土地供应上得到体现。一般来说，从土地市场的用地来源看，主要包括国有用地和集体用地，所以国土部此次表述，或是说在住宅市场的用地方面，会逐渐放开集体建设用地。

严跃进认为，必须注意一点是，当前在居住用地的放开方面，其实只有租赁市场才有机会，其他领域其实不太可能一次性放开。而大城市的城中村和城边村将成为这一政策的主要着力点。

北京大学房地产法研究中心主任楼建波表示：“此番表述更多的是对此前探索的肯定，可能意味着集体租赁住房试点将进一步扩大。”

事实上，北京、郑州等地已开始试点集体租赁住房。2017年8月，国土部明确北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等13个城市开展首批集体建设用地用于建设租赁住房的试点。

根据部署，北京市计划于2017年-2021年的五年内供应1000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房。中原地产首席分析师张大伟分析称，1000公顷集体土地，大约可建设30-40万套出租房，相当于未来5年，给北京增加10-15%的租赁房源。“此举将有效缓解区域租赁市场供需平衡，住房租金也会下调。”（中新网）

编辑：曹少年、李文（实习生）

（北京时间综合中新网、北京青年报、新华社、中国经营报）

责任编辑：初晓慧