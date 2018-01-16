这个会议在北京召开 新晋政治局委员的他座位换了

原标题：刘鹤换座位了

来源：北京青年报

撰文 | 董鑫

今天，推进“一带一路”建设工作会议在北京召开。政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，有一个人的座位发生了变化。

新晋中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任、国家发展和改革委员会副主任刘鹤，位置从主席台下换到了主席台上，坐在了国务院副总理张高丽的右手边。

主席台换人了

推进“一带一路”建设工作会议由来已久。

2015年2月1日，推进“一带一路”建设工作会议在北京召开，张高丽、王沪宁、汪洋、杨晶和杨洁篪坐在会议主席台，这是中央“一带一路”建设工作领导小组的首次亮相。在当年4月，中联部举行的“一带一路”专题吹风会上，国家发改委学术委员会秘书长张燕生透露了上述几位在“一带一路”建设工作领导小组中的职务，国务院副总理张高丽担任领导小组组长，四名副组长分别为时任中共中央政策研究室主任王沪宁、国务院副总理汪洋、国务委员杨晶以及国务委员杨洁篪。

也是从那次会议开始，每年的年初和年中，这样形式的推进“一带一路”建设工作会议都会召开。

凭借刘鹤一头标志性的白发和高挑的个子，政知圈（微信ID：wepolitics）认出来，从2015年2月1日到2018年1月16日，刘鹤都位列其中，不过前几次他都坐在面对主席台对面偏右的位置，“一带一路”建设工作领导小组组长张高丽的斜对面。这次，他坐在了张高丽的右手边。

△2015年2月1日新闻联播画面

△2018年1月16日新闻联播画面

今天的推进“一带一路”建设工作会议，同在主席台坐一排的人，变成了国务院副总理张高丽，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁，中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任、国家发改委副主任刘鹤，中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪以及国务委员杨晶。

中国经济政策的核心智囊

刘鹤的两个职务都与“一带一路”有着密不可分的关系。

2014年11月4日，习近平主持召开中央财经领导小组第八次会议，研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划，发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金，这是对“一带一路”建设规划了顶层设计。刘鹤正是中央财经领导小组办公室的主任。

2015年开始，“一带一路”战略将从顶层设计和规划走向逐步落实。参与推进“一带一路”建设的部委则为发改委、商务部和外交部，“推进‘一带一路’建设工作领导小组办公室”则设在了发改委。刘鹤则是国家发改委排名第一的副主任。

对于中国的经济和金融市场方面，刘鹤扮演了重要角色，从业界评价可见一斑。他本人撰写的论文《两次全球大危机的比较研究》，还在2015年获得了孙冶方经济科学奖，这被誉为国内经济领域最高奖，吴敬琏、樊纲、林毅夫、周小川、李克强、许小年、陈锡文、楼继伟等都曾经获得此奖。

多提一句，“顶层设计”这个概念，也与刘鹤有关。

这个词儿源于信息产业，刘鹤曾在1998年至2001年负责国家信息中心工作，2001年国务院信息化工作办公室成立后，又当了两年办公室副主任。在2011年3月公布的“十二五”规划纲要第十一篇“改革攻坚 完善社会主义市场经济体制”的导语部分写道：“以更大决心和勇气全面推进各领域改革，更加重视改革顶层设计和总体规划……”这是党和国家重要文件中首次使用“顶层设计”这一概念，而刘鹤全程参加了“十二五”规划纲要的起草。

“星光熠熠”的达沃斯

下周，刘鹤还有一件要事。

应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布的邀请，刘鹤将率中国团于22日至25日出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2018年年会。这次中国团人数又创新纪录，将有136位成员，在2017年和2016年这个数字分别是120位和93位。

据世界经济论坛大中华区首席代表艾维德（David Aikman）介绍，今年年会的第二天就是“中国日”，刘鹤会在当地时间10点50分到11点20分发表特别演讲。

最近三年，中国出席的领导人包括（按时间顺序）国务院总理李克强、国家副主席李源潮和国家主席习近平，今年换成了刘鹤。刘鹤是第一次带队达沃斯论坛的中国团，但他所在的“中央财经领导小组办公室”出现在达沃斯论坛却不是第一次。

在2016年的达沃斯世界经济论坛上，刚刚上任不久的证监会副主席方星海在达沃斯出席“中国经济走向何方”分论坛期间对中国经济表达了诸多看法，对当年年初中国股市、汇市的动荡首度做出了官方回应。更让人关注的是，他在担任证监会副主席之前是中央财经领导小组办公室国际经济局局长，这个中国经济决策的最核心部门在当时引起世界瞩目。

△方星海在2016年达沃斯论坛上发言

今年的达沃斯论坛可谓“星光熠熠”，有60余位国家元首及政府首脑确认出席，包括美国总统特朗普、印度总理莫迪、阿根廷总统马克里、巴西总统特梅尔、爱尔兰总理瓦拉德卡及南非总统祖玛等。

刘鹤吸引的关注度一点也不比他们少。世界经济论坛大中华区首席代表艾维德在接受记者采访时介绍，很多参会人士都非常期待刘鹤的到来，期待听到他的演讲，主办方已经接到了很多参会代表希望安排与刘鹤会晤的请求。

刘主任，有的忙咯。

资料 | 环球人物、中国新闻周刊、第一财经、新华社、央视新闻

责任编辑：张岩