海军下饺子4天2舰 其中一舰除了南北极哪都能去

原标题：4天2舰！海军又开始下饺子

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 李文姬）近年来，中国海军迅速集中下水新型战舰，被军迷们生动地称为“下饺子”。

1月15日，乌海舰入列命名授旗仪式在辽宁大连某军港举行。而就在1月12日，新型导弹护卫舰“日照舰”也“下锅”了。

看法新闻记者发现，为了让这些钢铁饺子早点“熟”，可下了不少功夫。例如，为缩短乌海舰形成战斗力的周期，精选出的官兵经过了300多天强化训练，而日照舰更是下水仅仅9个月就服役了。

（乌海舰）

精选官兵集训300天

据看法新闻记者了解，昨日“下锅”的乌海舰隶属于北海舰队，是中国自行研制设计生产的新一代轻型护卫舰，舷号540。该舰隐身性能好，电磁兼容性强，信息化集成度高，同时还具有造价成本低，运行维护简单、舰员编制精简等优点。

该舰入列后将主要担负巡逻警戒、护渔护航，单独或协同其他兵力攻击敌水面舰艇、潜艇，具有较强的反潜能力和综合作战效能。

据该基地领导介绍，为缩短乌海舰形成战斗力的周期，他们从多个单位精心选拔数十名主要号手上舰，经过300多天的强化训练，官兵目前已熟练操纵执掌装备，为尽快形成战斗力打下了坚实基础。

056型护卫舰，军迷根据谐音爱称为“动物流”，该型舰自动化程度高，集对空、对海、反潜等功能于一身，有较高的战场存活能力。主要任务是近海防御。

海军装备部政委厉延明此前在接受采访时说道，新型舰艇像“下饺子”一样列装部队，背后是国家综合实力的持续提升。“如今，经济社会发展了，工业水平提高了，我们有条件、有能力建造更多舰艇，捍卫好国家主权、发展和安全利益。”

下水到入列仅仅9个月

而就在1月12日，辽宁省大连市某军港，海军新型导弹护卫舰“日照舰”加入人民海军战斗序列活动在此举行。随着国旗、军旗、海军旗分别在舰艇桅顶、舰艏、舰艉缓缓升起，标志着“日照舰”已圆满完成接舰培训、试验试航、验收交舰等任务，正式加入人民海军战斗序列。

（日照舰）

据了解，“日照舰”是我国自行研制设计生产的多用途、全封闭型导弹护卫舰，舰长134米，宽16米，最大排水量4000余吨。该舰远航能力突出，配备多套我国自主研发、具有世界先进水平的武器系统，可单独或者协同海军其他兵力攻击敌水面舰艇、潜艇等，是一种可以遂行除极区外全球作战的舰船。

“日照舰”舰长李海臣代表全体舰员表示，一定把“日照舰”锻造成“海上奇兵、致胜尖刀”，坚决维护国家领土主权和海洋权益。

记者注意到，日照舰于2017年4月1日下水，仅仅9个月就服役，速度飞快。

中国海军创造“中国速度”

据官方公开报道，刚刚过去的一年里，中国海军新舰下水或入列继续保持“下饺子”的上升态势，这些“利器”的加入标志着人民海军向建设世界一流海军迈出了重要的一步。

中国首艘国产001A型航母出坞下水，055型大型驱逐舰下水，052D型驱逐舰当年入列当年形成战斗力——2017年，在向世界一流海军迈进的新征程上，中国海军创造了名副其实的“中国速度”。

从2013年到2017年，短短的四年时间，中国以神奇速度建造出第一艘国产航母。两个月后，充当航母编队“带刀侍卫”的海军新型驱逐舰首舰下水。随后，中国首艘四万多吨级补给舰“航母奶妈”呼伦湖舰也正式加入了海军序列。

（国产航母）

除了航母战队外，其他方面的建设也是硕果累累。比如新型导弹护卫舰鄂州舰（舷号513）、六盘水舰（舷号514）、遂宁舰（舷号551）、广元舰（舷号552），以及以民族英雄戚继光命名的某新型训练舰等等也都在2017年正式加入人民海军战斗序列。

必须要指出的是，戚继光舰是目前海军吨位最大、现代化水平最高的专业训练舰。该舰可保障400余名海军学员或官兵完成航海实习任务，还可承担出国访问、海外撤侨、重大自然灾害救援等非战争军事行动任务。

值得一提的是，记者梳理发现，大量舰艇已经下水但尚未服役，这意味着2018年会出现入列高峰。

责任编辑：张岩