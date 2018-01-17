新京报：苏州GDP全国排前列 但为何存在感并不高?

原标题：苏州GDP全国排前列，但为何存在感并不高

较低的经济整合程度，让苏州在中国的经济版图上难以拿出一张统一的经济名片。

▲苏州，图片来自视觉中国

近日，苏州发布了《2017年苏州市国民经济和社会发展统计公报》，公报显示，初步核算，2017年全市实现地区生产总值1.7万亿元，按可比价计算比上年增长7%。

虽然未完成冲击2万亿的目标，但随着上周天津滨海新区“挤水分”将2016年GDP从10002.31亿调整为6654亿后，苏州2017年GDP总量超越天津或是大概率事件。

而在2016年，苏州的GDP就高达15400亿元，位列江苏城市第一，在全国城市中排名第七。从人均GDP来看，2016年，苏州的人均GDP为14.5万元，仅次于深圳，位列全国第二。

应当说，不管是从城市GDP、人均GDP来看，苏州的经济发展水平都排在全国前列，在很多方面已经具备一线城市的实力。但现实是，很多人对苏州经济强市的地位感知并不强烈，苏州还缺少与准一线城市相匹配的强大影响力。

问题出在哪里？诉诸资料与经济学分析，我认为苏州经济存在感不强，有以下几个理由。

▲华尔街见闻整理的2016年中国部分城市GDP数据，中国顶级城市的经济体量已能和一些国家平起平坐。苏州GDP总量在2016年排名全国第七。

苏州内部经济整合性较差

首先，苏州并不是一座传统意义上的城市，它更像由一个主城区和几个下辖城市组成的一个比较松散的城市群。其四个下辖市张家港、常熟、昆山、太仓都具有相当的经济实力，但它们与苏州主城区的经济整合程度却不高。

相比于主城区，这些下辖城市与上海、南京等周边城市间的经济联系更为紧密。即使是主城区之一的吴江区，也是2012年刚刚并入苏州的，与主城区的其他部分相比，还是相对独立的。

这种较低的经济整合程度，让苏州在中国的经济版图上难以拿出一张统一的经济名片。而如果不考虑下辖市，只考虑主城区，苏州的GDP就只有八千亿左右。如果再刨去吴江区，剩余区域的GDP就只有六千多亿，这样的经济体量在富庶的长三角地区是很难形成影响力的。

相比之下，与苏州并称“天堂”的杭州，在经济整合程度上就要好得多。

虽然在历史上，现在的杭州版图也是由杭州主城区和几个下辖市一起组成的。但经过多年的发展，杭州已成功地将这些下辖市并入主城区，并成功地实现了经济上的一体化。正是这种一体化，让“新杭州”能够在全国以统一形象示人。加上几个大互联网公司的影响力加持，虽然杭州在GDP上不如苏州，但是给外人的感觉却有着更重的经济分量。

难摆脱“大上海”阴影

苏州距离上海只有84公里，高铁车程只有半个小时。与一线城市上海在地理上的接近，让苏州享受到了很多的“外溢作用”。但与此同时，却也让苏州很难摆脱“大上海”的阴影。

事实上，很多企业都选择将总部设在上海，而把厂房设在苏州。这样，这些企业虽然在苏州产生了大量的产值，但这至多只能算是企业“身体”运作的后果，而企业的“大脑”依然在上海。

体现在产业结构上也是如此。与第三产业比重均超过50%的杭州和南京相比，苏州仅为47.2%，过于依赖第二产业。其知名的新加坡工业园区承载的也是第二产业。现在是经济转型期，长三角大量的制造业未来会向中西部转移，那里有更低廉的物价以及人力成本，因此，苏州正在丧失其优势。

这从苏州与杭州、南京的经济增长潜力也可找到端倪。2016年，苏州GDP总量虽排全国第七，但7.5%的增长率落后于杭州的10%，也落后于8%的南京，全国范围内只能算中等。

苏州缺乏机场等基础设施

城市的影响力，很大程度上来自于它与外界的经济联系状况，体现联系的一个重要标志是交通状况。

目前，全国很多城市为了发展交通，都修了机场。而作为经济强市的苏州，则到现在还没有自己的机场。

尽管由于周边的上海、无锡等地都有了机场，因此机场的缺失并不会对苏州的对外交通构成太多的实际障碍。但是，缺席航班目的地列表却着实让苏州坐失了对外宣传的机会。在品牌营销的时代，宣传需要的是无孔不入，苏州在全国交通版图上的劣势，也让其丧失了很多宣传机会。

在种种因素之下，即使苏州能有更高的GDP，其在经济上的话语权也很难提升。

不过，话说回来，城市存在的目的本来就是为了要让生活更美好，如果一座城市能让人感到幸福、感到满足，这也够了。

□陈永伟（《比较》经济研究中心研究部主任）

责任编辑：张岩