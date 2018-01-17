新京报：海洋破坏触目惊心 “开发热”该冷冷了

原标题：海洋破坏触目惊心，“开发热”该冷冷了

填海不能再想怎么填就怎么填，海水养殖不能再无序发展，向海排污更不可再任性。

▲资料图片 来自新华社

文 | 社论

填海造地逾3万公顷，空置率却达68%；围海养殖用海总面积约18424公顷，只有27%经过合法审批；在国家级自然保护区核心区搞旅游开发和围海养殖……近日，国家海洋督察组历数河北省海洋生态保护的一系列问题。而就在近日，国家海洋督察组也分别向海南、福建、广西反馈了督察情况，其中指出了包括用“土政策”代替国家政策，违规出让海砂开采海域使用权；违规调整海洋功能区；围填海项目审批不规范、监管不严等问题。

海洋生态获得空前关注，这是值得注意的信号。虽然近几年来，环保的热度一直不减，但相对于其他环保领域，海洋生态保护一直处于较边缘的状态，公众在乎身边空气、水、土壤的污染和破坏，对于遥远的海洋，往往比较陌生。

海洋生态保护不应被忽视。海洋不仅是中国经济社会可持续发展的重要支撑，更关乎国土生态的安全，关乎子孙后代的生存和健康。中国要建设海洋强国，必须要把生态保护放在最优先的位置。

当下，中国海洋生态破坏，可以说已触目惊心。持续几十年“海洋开发热”，让海洋生态遭遇几乎毁灭性破坏。调查显示，围填海已使中国滨海湿地面积锐减57%，大规模围填海，让许多湿地鸟类栖息地和觅食地消失，此外，岛屿消失、海岸线改变加大了洪灾和海啸风险。许多近海海域污染十分严重，海水水质恶化，使得海洋生物群落结构发生重大改变，生物多样性持续下降。

▲国家海洋督察组向辽宁反馈督察意见 央视截图

海洋生态灾难的背后，是一些地方政府的乱作为、不作为。以被海洋督察组点名的河北为例，该省的围填海项目审批几乎形同虚设，包括曹妃甸工业区伊泰广场等17个用海项目，在未取得用海预审意见、未安排围填海计划指标的情况下，却“一路绿灯”。而对于违法围海养殖，也存在处罚力度过轻，以罚代管等问题。如此这般，也难怪一些地方违法填海用海肆无忌惮。

不仅是河北，海洋督察组近日曝光辽宁的问题也类似。包括，围填海项目化整为零、分散审批问题突出，一个填海面积806公顷的项目，竟然拆分为18个单宗不超过50公顷用海的项目，以绕过国家审批；一边是疯狂围填海，一边是围填海土地大量空置，核查发现围填海面积有15150公顷，空置9441公顷，空置率高达62%。

疯狂的生态破坏之下，从辽宁到江苏，从浙江到广东，从海南到广西，可以说，中国的海岸线无一幸免——天津自然岸线已全部消失，江苏省85%以上海洋污染物来自陆地，浙江全省2016年劣四类海水比例高达60%，广西的红树林危急，海南的白蝶贝濒临灭绝——若不是海洋督察组、环保督察组披露这些问题，公众可能根本无从知道，这些地方的破坏行为是多么恶劣。

过度的“海洋开发热”该冷冷了。填海不能再想怎么填就怎么填，海水养殖不能再无序发展，向海排污更不可再任性。海洋开发，必须科学、审慎评估海洋的生态承受力，把对海洋的生态影响降到最小，让近海环境得以休养生息。这一切，离不开法治的保障，在严格执行现有法律法规的基础上，要进一步强化地方政府监管责任，用法治向破坏海洋生态的行为说不，向行政不作为、乱作为说不，依法治海，依法护海。

责任编辑：张岩