章莹颖案嫌犯女友曾偷录案件惊人内容 因紧张晕倒

原标题：章莹颖案嫌犯女友偷录惊人内容 因紧张竟当场晕倒

嫌犯克里斯滕森与女友参加章莹颖的平安祈祷会（图源：《每日邮报》）

海外网1月17日电 近日，有关中国学者章莹颖在美遇害案的更多细节逐步浮出水面。据法庭文件显示，在嫌犯克里斯滕森被逮捕前，他的女友曾经协助FBI秘密录下了一些有关此案的惊人内容，不过由于太过紧张，克里斯滕森的女友也曾在嫌犯面前晕倒。

综合美联社、《每日邮报》等媒体16日报道，在章莹颖于2017年6月9日失踪的3天后，相关调查人员曾询问克里斯滕森，并在6月16日寻求其女友暗中协助。FBI让这位女性佩戴了窃听装置，并告诉她保持冷静，以防克里斯滕森觉察到被录音。不过，这位名字缩写为T.E.B。的女性太过紧张，形容自己在录音时“心脏怦怦直跳”，在和克里斯滕森谈话的过程中出现了休克以及失去知觉的情况。

她的录音随后帮助了警方逮捕了克里斯滕森。据悉，在其中一段录音中，嫌犯提到了自己绑架并杀害了章莹颖，并描述了在遭到袭击时，26岁的章莹颖是如何反抗的。此外，在另一段录音中，克里斯滕森当时正和女友参加章莹颖的平安祈祷会，而他甚至还向自己的女友指出了人群中的哪些人是自己的“理想受害者人选”。而在祈祷会次日，克里斯滕森就被逮捕了。

据海外网早前报道，2017年10月，章莹颖案嫌犯克里斯滕森透过辩护律师，向法院提出延迟审判日期的动议。美国联邦检察官办公室反对嫌犯一方所提出的延期审判的动议。随后，厄巴纳联邦法院法官布鲁斯否决了这项动议，布鲁斯表示，嫌犯早有足够的时间审查相关证据、文件，因此全案的陪审团审判日，维持在原定的2018年2月27日举行，克里斯滕森已表态不认罪。

嫌犯克里斯滕森（资料图）

事件回顾：

美国联邦调查局（FBI）2017年6月30日晚间宣布，27岁男子克里斯滕森涉嫌绑架香槟伊利诺伊大学中国女学者章莹颖，他在6月9日驾驶黑色土星轿车，于香槟伊大校园将章莹颖载走。不过，克利斯汀森在接受审问时称，他承认曾载一名亚洲女性，但他表示行程经过数个街区后将该女子送下了车。FBI从该男子的手机上发现，他4月曾访问关于绑架和劫持计划的网站。

7月20日下午，克里斯滕森在美国伊利诺伊州厄巴纳的联邦法院正式被提起诉讼。在庭审中，克里斯滕森进行了4分15秒的发言。当被法官询问克里斯滕森被收押麦肯恩郡监狱期间是否有服用任何药物时，克里斯滕森肯定地答复说，他正在服用氯硝西泮（Klonopin）作为一种抗抑郁药。克里斯滕森还告诉法官，药物并没有影响他对自己被指控的理解能力。

9月17日晚间6点，伊利诺伊大学香槟分校校方与章莹颖家人举行烛光晚会，现场有200多名民众手持烛光，一同为章莹颖祈祷。

10月3日，章莹颖案有了最新进展，美国联邦一个大陪审团表决通过了检方最新证据，正式决定以“绑架致死罪”起诉犯罪嫌疑人克里斯滕森，嫌犯涉嫌以令人发指的残忍酷刑虐待并导致章莹颖死亡，一旦罪名成立，嫌犯将面临最高死刑的刑罚。

10月11日下午，章莹颖绑架案嫌犯克里斯滕森参加第二次法庭提审，对于联邦当局上周提出的新起诉（绑架致死罪），克里斯滕森拒绝认罪。

10月24日，章莹颖绑架致死案嫌犯克里斯滕森的律师向法院提交了一份动议，要求推迟审判日期。

11月16日，嫌犯克里斯滕森的辩方团队，要求延期审判的请求被法官驳回，该案将在2018年2月27日如期开庭。

责任编辑：刘光博