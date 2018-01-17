贫困户结婚县委书记送大礼:每对获一个就业岗位

原标题：河南宁陵贫困户结婚县委书记“送大礼”：每对获一个就业岗位

集体婚礼现场。大河报 图

“我宣誓：向大操大办、陈规陋习说不。我提倡：婚事简办，移风易俗从我做起。”1月16日上午，河南商丘宁陵县举行了一场特别的集体婚礼，10对新人均是该县建档立卡的贫困户，婚礼现场10对新人共同宣誓。宁陵县委书记李振兴也来到现场送祝福，还联系了当地企业为每对新人提供一个就业岗位。

当天上午八点半，在宁陵县清水河文化广场，10对新人披红戴花一同乘坐公交车环县城巡游，让全县人民见证他们的幸福。随后，一同参观宁陵电商科创产业园，让他们在创业的氛围中接受熏染，激发内生动力，寻找致富门径。

“真的是太好了，这样的婚礼真中！”在现场参加这次婚礼的宾客曹先生不停地称赞，像这样的婚礼应该多举办，现在有一些地方举行婚礼大操大办，很是浪费。“像这样的婚礼简约又不失浪漫，我会把视频发到朋友圈让大家看看。”

据了解，这次活动是由宁陵县委宣传部、宁陵县民政局联合主办，也是该县举办的第三届集体婚礼。宁陵县委书记李振兴告诉记者，举办这次活动是希望全县广大青年以这10对新人为榜样，新事新办，婚事简办，积极加入到移风易俗、脱贫攻坚的行列中来，勇于冲破世俗，向“大操大办”说“不”；敢于标新立异，向陈规陋习、繁文缛节说“不”，大力弘扬“不要车、不要房，自己家业自己创”的励志精神。

据悉，该县举办集体婚礼的公告发布后，得到了大量适婚男女青年的积极响应。刘月、潘召召就是其中一对报名的新人。“是我先看到的这个消息，就找老公商量。”刘月告诉记者，“刚开始老公还不同意，说是怕我受委屈，怕集体婚礼太简陋了。我就告诉他，参加这个婚礼不仅是提倡移风易俗，而且很有纪念意义，只要两个人好好的没啥丢人的。”刘月、潘召召两人把自己的想法告诉双方家人以后，得到双方家长的大力支持。

当天婚礼结束以后，10对新人都很激动。“县领导做证婚人，我们既节省了费用，又不失浪漫。”

刘月说，整场婚礼他们没有花费一分钱，还获得了新婚大礼包。“很高兴，这是一段一辈子都忘不掉的幸福回忆”。

更让这些新人感动的是，县委书记送的“特殊贺礼”——就业岗位，为婚后的生活提供了经济保障，脱贫有了希望。

来源：大河报

责任编辑：初晓慧