美中情局逮捕前特工 怀疑其暴露瓦解在华线人网

原标题：他帮中国瓦解了CIA在华情报网？！

据美国司法部消息，他名叫杰里（Jerry Chun Shing Lee），为美国公民，被捕前长居香港。

“一名美国前中央情报局特工16日遭到联邦调查局逮捕，疑非法泄露中情局在华线人身份。”美媒1月16日发布了一则“谍报战”内容的报道。《纽约时报》称，此人疑帮助中国识别了线人身份。他的被捕揭开了美国联邦调查局自2012年起的一场紧张调查，当时中情局发现自己正在逐渐失去中国的线人。

据美国司法部消息，1月16日晚，一名前中情局特工在美国纽约的约翰肯尼迪国际机场被捕，被控非法留存高级机密信息。被捕者名叫杰里（Jerry Chun Shing Lee），为美国公民，被捕前长居香港。现年53岁的他1994年至2007年为中情局工作，曾有阅览绝密文件的权利。

几名美国前情报官员表示，“中国自2010年起系统性瓦解中情局在中国的间谍网络，堪称近年来美国政府最严重的情报失察事件之一”。在调查过程中，一些情报官员认为，杰里是双重间谍，背叛了美国，还有人认为中国黑入了中情局同海外线人的秘密通讯中。

美国司法部表示，2012年，杰里同家人从香港前往弗吉尼亚州和夏威夷旅行时，联邦调查局搜查了他的宾馆房间，在他的旅行箱里有一个密封的塑料旅行袋，打开后有两本小书，上面手写着机密信息，如，雇佣间谍和秘密中情局员工的真实姓名。

联邦调查局称，书上至少有一页包含高级机密信息，“公开后会对美国国家安全造成极为严重的伤害”。报道称，2013年，联邦调查局曾分别5次盘问杰里，他都没有透露自己持有这些书。

以下是《环球时报》2017年5月22日社评，原标题：美国不能抓间谍和派间谍同样“高尚”

《纽约时报》20日的一篇报道称，中国政府在2010至2012年间“杀害或收押”近20名美国中情局（CIA）的线人，破坏了美国在中国多年来的情报搜集网络。

《纽约时报》报道截图

参与报道的一名记者说，“对于到底是CIA有内奸，还是由于谍报技巧问题，某些CIA特务办事草率导致身份败露，抑或是中国政府成功截取通讯，美国政府内部仍有分歧。”也就是说，美方直到现在还不清楚“究竟发生了什么”。

《纽约时报》的报道还加入了一个颇具刺激性的细节，称“一名告密者在某中国政府机关大院内被枪杀，以起杀一儆百作用”。

这篇报道被西方媒体广泛转引，其真实性无处印证。大国之间总是谍影重重，如果中情局在华情报网遭到打击，这决非美方光彩的事情。但是经《纽约时报》这么一写，美国间谍好像“挺无辜的”，倒是中国国家安全的守护者们显得“不近人情”了。纽时的报道最后援引美匿名官员的话，指责中国近年在情报领域“特别激进”。

如果纽时的报道是真的，我们要为中国反间谍系统的出色表现点赞，不仅把中情局的情报网给破了，还能让华盛顿不知道“发生了什么”，搞不清他们的在华情报网哪个环节出了问题，这应算是反间谍工作的最高境界了。它或许还意味着，中情局即使再下力气在中国搞出新的情报网，说不定哪一天又会被中国反间谍机构“一窝端”了。

至于纽时说中方在一政府机关大院里为杀一儆百当场枪杀一名中情局线人，这让通晓事理的人一听就是瞎编的。把机关大院当刑场，这完全脱离中国的现实，连中国“最敢编”的网络写手大概都搞不出这种噱头。它应该是自我高度意识形态化的美国式想象。

英国《卫报》报道截图

值得注意的是，纽时搞出这一报道，正值中美关系相对顺利，但仍有不少悬念的时候。中美首轮外交安全对话将于近期举行，美国政治与舆论精英中有不少愿意看到中美多闹出些别扭的人，“抓中国间谍”一直令那部分人主导的舆论乐此不疲，现在好了，他们又为中美围绕“间谍”更多互疑发现了新角度。

众所周知，美国是世界上最大的情报搜集国，美国不仅以自己的国家利益为中心阐述事关间谍的道义标准，而且试图将美国的这些标准“普世化”。在走向全球的好莱坞电影中，去世界各地活动的美国间谍们一个个英雄虎胆，情义双全，而美国情报机构的敌人们则心狠手毒，或者蝇营狗苟。

纽时的文章多么像为一部新的《碟中谍》大片开了个充满悬念的头：美国的在华特工们一个个消失了，有人还死得很惨，然而没有人知道原因。真不知道写这篇文章的纽时记者是不是《碟中谍》看多了！

中情局显然增加了在中国的间谍活动，而这必然导致中方反间谍活动的同步强化。无论美国人怎么看，国际法的认定必然是，中国土地上的反间谍活动是正义、合法的，而中情局的特工活动是非法的。

媒体不应让民族主义主导围绕间谍的讨论，它们首先应当守护的是法制，而且要大致一个标准。当美国舆论热衷炒作“抓中国间谍”的时候，它们至少应当在报道中情局对华从事间谍活动时避免道义上的自恋，不要翻手为云覆手为雨，搞得美国无论抓间谍还是派间谍，都同样“高尚”。

责任编辑：初晓慧